¡Úµð¿Í¡Û»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿°ÛÎã¤Îà·¬ÅÄÃÌÏÃá¡Ö±ï¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Î¿¿°Õ
¡¡µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£²ñµÄ¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡Á°Æó·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÆâ¿Í»ö¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿º£¥ª¥Õ¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¤é¸ì¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¿¿°Õ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Æó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¹¡Ë¡¢¶ðÅÄÆÁ¹»°·³´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤é¼çÍ×¥Ý¥¹¥È¤ÎÂàÇ¤¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¯Î®¤ì¤Ç·¬ÅÄÆó·³´ÆÆÄ¤â¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¸Ç¼¤·¡¢£Ö°ï¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤ÇÂàÃÄ¡£¤¤¤ï¤æ¤ëàÂàÃÄ¥É¥ß¥Îá¤Ïµå³¦´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ïº£¥ª¥Õ¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥ÈÂÎÀ©¤âºþ¿·¡£µÈÂ¼Ä÷¾Ï»á¡Ê£¶£²¡Ë¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿£Ã£Â£Ï¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¥Á¡¼¥à±¿±ÄÃ´Åö¤Ë¡¢¿åÌîÍº¿Î»á¡Ê£¶£°¡Ë¤ÏÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¥¹¥«¥¦¥È¡¦¹ñºÝÃ´Åö¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁÈ¿¥µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·ÂÎÀ©¤¬Éß¤«¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï·¬ÅÄÆó·³´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤â¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ø¤Î°¦Ãå¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡µåÃÄ¿Í»ö¤ÎÆâ¾ð¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¤é¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¤¬¡¢»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡Ö¤¿¤À¡¢±ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¼¤ÒÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ê·¬ÅÄ»á¤ÎÉüµ¢¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎËÜ²»¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¾ÍèÅª¤Ê´ÆÆÄ¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ë¿Íºà¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Èà·¬ÅÄÃÌÏÃá¤ÎÎ¢Â¦¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëàÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸Àá¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï·¬ÅÄ»á¤Ø¤Î¿®Íê¤È¡¢ºÆ¤Óµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»×¤¤¤Ï·¬ÅÄ»á¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¾ÍèÅª¤ËºÆÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤¬¿Ê¤àµð¿Í¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤Ï°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£