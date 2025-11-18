「寒さが似合う可愛いコスメ」メイクや香りから始める「服以外の冬支度」

半そでから長そでへシフトチェンジするように、コスメにも必要な衣がえ。第一印象を左右する顔や香りを新たに、スタイルをいまに寄せて移ろう季節にワクワクを。







「ホリデーを彩る」特別な白パッケージ

アイコニックなスタッズが象徴的なヴァレンティノ ビューティ。ホリデーに向けて登場するのは、クチュールらしさあふれる、初雪におおわれたようなやさしいアイボリーの限定パッケージ。どんな色も受け入れつつ確固たる自我も秘められた、はかなくも凜とした佇まいが、メイクにまた新たな高揚感を与えてくれる。







RENDEZVOUS IVORY COLLECTION

1.GO クッション グロウ アイボリー コレクション 全3色、2.スパイク ヴァレンティノ アイボリー コレクション 全4色、3.ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ アイボリー コレクション オードパルファン 100mL、4.ヴァレンティノ ウオモ ボーン イン ローマ アイボリー コレクション オードトワレ 100mL／以上ヴァレンティノ ビューティ（すべて11月26日数量限定発売予定※11月19日伊勢丹新宿店にて先行発売予定）



ホリデーシーズンに華やぎを添える

スペシャルパッケージのスター選手が勢ぞろい



1.白スタッズのロゴをあしらったスエード調のケースには、ノイズのないみずみずしい肌を演出するクッションファンデがセット。 2.トップセラーを誇るピンクヌード系のマットカラー（134R・写真左）に加えて、グリッターがきらめくピンクのトップコート（620R・写真右上）を含む限定3色が登場。3.オレンジブロッサムやマシュマロアコードが基調のさわやかな香り。4.冬にぴったりな、ウッディアンバーのあたたかな香り。







