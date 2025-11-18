北海道日本ハムファイターズが11月14日、Xを更新。阪神タイガースと選手のトレードが成立したことを報告した。

投稿は、同球団の伏見寅威（35）と阪神の島本浩也(32) のトレードが成立したことを発表するもの。伏見は2022年にFA権を使い、オリックス・バファローズから移籍。捕手としてチームを支えた。

日ハムはX投稿に続ける形で伏見のコメントを発表。伏見は「FA で入団してからの 3 年間、気持ちよくプレーできたのは球団の支えがあったからだと感じています。いい思い出で、これからの野球人生にとって貴重な経験となりました。またファンの皆さんには、調子の良い時も悪い時も変わらず応援してくださり、何度もくじけそうになった時に背中を押してもらいました。本当に感謝しています。これからも変わらず応援していただけると嬉しいです」と感謝を伝えた。

この投稿にはXユーザーから「悲しすぎる」「FAからトレードってあるんやな（笑）」「ちょっと予想外すぎて言葉にならない」「寂しいですがタイガースでのご活躍をお祈りしています」「バッテリー賞取った伏見さんがなんで」と驚きの声が寄せられている。