¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×Ê¿Ìî»çÍÔ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¶ÃØ³¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤ó¤Í¤§¡ª¡×¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNumber_i¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬2025Ç¯10·î16Æü¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÏÓ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÏÓ¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¡ÖÏÓ¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤ÎÏÓ¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
Number_i¤Ï10·î15Æü¡¦16Æü¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡×¤ÎµÜ¾ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢º¸¤«¤é´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò¸ª¤Þ¤Ç·þ¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤ÏÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÊ¿Ìî¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤ÎÏÓ¡ª¡ª¤Ö¤Ã¤Ã¤È¡Á¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÏÓ¡Á¹¥¤¡×¡ÖÏÓ¤¹¤´¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö»çÍÔ¤¯¤óÏÓ¡Á¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ó¤Í¤§¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤ÎÏÓ¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£