WANIMAが、ライブ映像作品集『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』を2026年1月28日にリリースする。

同作品は、デビュー10周年イヤーの集大成として、WANIMAの魅力を詰め込んだ今までとこれからを楽しめる3枚組の映像作品集となっている。DISC1は『Catch Up TOUR Final 2022-2024』有明アリーナ公演（2024年11月）、DISC2は『Sorry Not Sorry TOUR』ツアーファイナル パシフィコ横浜 国立大ホール公演（2025年6月）、BONUS DISCは年末の忘年会イベント『Boil Down 2024（※2025年からBAMBOOM NIGHTへ名称変更）』より東京ガーデンシアター公演の12曲を収録する。また、ライブ写真を豊富に掲載したブックレットも同封される。

さらに、ファンクラブ『WANIMA MEMBERS』限定特典として、『Sorry Not Sorry TOUR』裏側に密着したドキュメンタリーDVDも付属。ツアーに挑むメンバーの姿や想いを感じられる内容となっている。

