【不二家】ペコちゃんグッズ満載の福袋やスイーツおせちなど販売決定！新年の集まりにぴったりの華やかなラインアップ。
不二家は、2025年11月14日から、新しい年を迎えるのにふさわしいスペシャルなスイーツアソートの予約受付を開始しています。さらに、12月下旬からは新年のお祝いにぴったりなギフト商品を、26年1月1日から福袋も登場予定です。
新年を彩るシェアスイーツが勢ぞろい
豪華な福袋や色あざやかなスイーツ、手土産にぴったりのギフトなど、華やかで楽しい商品が登場します。
2026年に『ミルキー』が発売75周年を迎えることを記念し、元日から新春福袋が発売されます。オリジナルデザインの首振りペコちゃん人形や年始にぴったりな「まねきペコちゃん」、ミルキーフラワー柄のキルティングバッグ、ポーチなどが入ったスペシャルなセットです。
【セット内容】
・ミニ首振りペコちゃん人形 ミルキー75周年デザイン（高さ約85mm）
・まねきペコちゃん（赤、白いずれか／約高さ80×幅60mm）
・ペコちゃんキルティングバッグ ミルキーフラワー（約縦340×横290×マチ80mm）
・ペコちゃんキルティングポーチ ミルキーフラワー（約縦185×横205×マチ35mm）
・7粒ミルキー1箱
・ペコちゃん2026年スケジュール手帳＆ブック型ふせん1冊
・わくわく！ペコちゃんおみくじ1枚
・2026年カレンダー「暮らしの歳時記」（バウムクーヘン引換券付き）1冊
価格は5500円。
店頭での販売は26年1月1日です（店舗開店日時に準ずる）。
なお、バウムクーヘン引換券は毎月の各ページについています。使用期限は各月内の1日〜月末まで。カレンダーはペコちゃんデザインではありません。
・＜予約限定・数量限定＞スイーツおせち
毎年人気のスイーツおせちが今年も登場します。こだわり素材を贅沢に飾った、彩り豊かなムースケーキのアソートです。
さまざまな組み合わせのムースケーキが9種類。取り分けながら楽しめるので、家族団らんのひとときにぴったりです。
価格は6900円。
予約期間は2025年11月14日11時から12月1日まで。受取期間は12月31日から26年1月3日です。
・＜予約限定・数量限定＞お正月プチセレクション（8個入）
選ぶ楽しさでも盛り上がる、取り分けタイプのプチケーキ詰め合わせです。
門松をイメージしたロールケーキに、迎春の飾りつけや鏡餅をイメージしたミルキータルトなど、お正月らしいプチケーキが8種。
価格は3780円です。
予約期間は2025年11月14から24日まで。受取期間は12月30日から26年1月2日です。
・＜宅配専用＞スイーツおせち
宅配限定の「スイーツおせち」も、不二家洋のネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets. com」に登場。全国宅配が可能で、不二家洋菓子店が近くにない地域の人も楽しむことができます（離島など一部配送できない地域があります）。
店頭販売のものとは、一部ラインナップや品質が異なります。
価格は6900円。別途送料が一律で1100円かかります。
新年のお祝いにぴったりのギフトも
さらに、新年のお祝いにぴったりなギフト商品も販売されます。
・ペコちゃんおたのしみ缶
26年に75周年を迎える『ミルキー』のほか、不二家のお菓子をたっぷり詰め合わせた"おたのしみ缶"が登場します。
お菓子を食べ終わった缶は、小物入れなどにリユース可能です。
【セット内容】
・カントリーマアム（バニラ）12枚
・カントリーマアム（ココア）12枚
・ホームパイ20枚（10包）
・ホームパイ（アーモンドクッキー）10枚
・ハートクッキー（バターアーモンド）5枚
・7粒ミルキー1箱
・ルック（ストロベリー）4粒
・ルック（バナナ）4粒
価格は3300円。
・新春アソートギフト2026
お正月らしい着物姿のペコちゃんと、干支の午をテーマにしたデザインのボックスに、不二家の人気焼菓子が入っています。
【セット内容】
・ミルキーバウムクーヘン3個
・あまおう苺バウムクーヘン3個
・フルーツタルト2個
・フィナンシェ2個
・ペコちゃんメッセージカード1枚
ペコちゃんからのかわいいメッセージカードにも注目です。新年の手土産にもぴったりな、もらってうれしい食べておいしい商品です。
価格は2000円。
※価格はすべて税込です。
（C）FUJIYA
東京バーゲンマニア編集部