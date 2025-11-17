【不二家】ペコちゃんグッズ満載の福袋やスイーツおせちなど販売決定！新年の集まりにぴったりの華やかなラインアップ。

不二家は、2025年11月14日から、新しい年を迎えるのにふさわしいスペシャルなスイーツアソートの予約受付を開始しています。さらに、12月下旬からは新年のお祝いにぴったりなギフト商品を、26年1月1日から福袋も登場予定です。

新年を彩るシェアスイーツが勢ぞろい

豪華な福袋や色あざやかなスイーツ、手土産にぴったりのギフトなど、華やかで楽しい商品が登場します。

・＜数量限定＞福来る！ペコちゃんミルキーBOX2026

2026年に『ミルキー』が発売75周年を迎えることを記念し、元日から新春福袋が発売されます。オリジナルデザインの首振りペコちゃん人形や年始にぴったりな「まねきペコちゃん」、ミルキーフラワー柄のキルティングバッグ、ポーチなどが入ったスペシャルなセットです。

【セット内容】

・ミニ首振りペコちゃん人形 ミルキー75周年デザイン（高さ約85mm）

・まねきペコちゃん（赤、白いずれか／約高さ80×幅60mm）

・ペコちゃんキルティングバッグ ミルキーフラワー（約縦340×横290×マチ80mm）

・ペコちゃんキルティングポーチ ミルキーフラワー（約縦185×横205×マチ35mm）

・7粒ミルキー1箱

・ペコちゃん2026年スケジュール手帳＆ブック型ふせん1冊

・わくわく！ペコちゃんおみくじ1枚

・2026年カレンダー「暮らしの歳時記」（バウムクーヘン引換券付き）1冊

価格は5500円。

店頭での販売は26年1月1日です（店舗開店日時に準ずる）。

なお、バウムクーヘン引換券は毎月の各ページについています。使用期限は各月内の1日〜月末まで。カレンダーはペコちゃんデザインではありません。

・＜予約限定・数量限定＞スイーツおせち

毎年人気のスイーツおせちが今年も登場します。こだわり素材を贅沢に飾った、彩り豊かなムースケーキのアソートです。

さまざまな組み合わせのムースケーキが9種類。取り分けながら楽しめるので、家族団らんのひとときにぴったりです。

価格は6900円。

予約期間は2025年11月14日11時から12月1日まで。受取期間は12月31日から26年1月3日です。

・＜予約限定・数量限定＞お正月プチセレクション（8個入）

選ぶ楽しさでも盛り上がる、取り分けタイプのプチケーキ詰め合わせです。

門松をイメージしたロールケーキに、迎春の飾りつけや鏡餅をイメージしたミルキータルトなど、お正月らしいプチケーキが8種。

価格は3780円です。

予約期間は2025年11月14から24日まで。受取期間は12月30日から26年1月2日です。

・＜宅配専用＞スイーツおせち

宅配限定の「スイーツおせち」も、不二家洋のネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets. com」に登場。全国宅配が可能で、不二家洋菓子店が近くにない地域の人も楽しむことができます（離島など一部配送できない地域があります）。

店頭販売のものとは、一部ラインナップや品質が異なります。

価格は6900円。別途送料が一律で1100円かかります。

新年のお祝いにぴったりのギフトも

さらに、新年のお祝いにぴったりなギフト商品も販売されます。

・ペコちゃんおたのしみ缶

26年に75周年を迎える『ミルキー』のほか、不二家のお菓子をたっぷり詰め合わせた"おたのしみ缶"が登場します。

お菓子を食べ終わった缶は、小物入れなどにリユース可能です。

【セット内容】

・カントリーマアム（バニラ）12枚

・カントリーマアム（ココア）12枚

・ホームパイ20枚（10包）

・ホームパイ（アーモンドクッキー）10枚

・ハートクッキー（バターアーモンド）5枚

・7粒ミルキー1箱

・ルック（ストロベリー）4粒

・ルック（バナナ）4粒

価格は3300円。

・新春アソートギフト2026

お正月らしい着物姿のペコちゃんと、干支の午をテーマにしたデザインのボックスに、不二家の人気焼菓子が入っています。

【セット内容】

・ミルキーバウムクーヘン3個

・あまおう苺バウムクーヘン3個

・フルーツタルト2個

・フィナンシェ2個

・ペコちゃんメッセージカード1枚

ペコちゃんからのかわいいメッセージカードにも注目です。新年の手土産にもぴったりな、もらってうれしい食べておいしい商品です。

価格は2000円。

※価格はすべて税込です。

（C）FUJIYA

東京バーゲンマニア編集部