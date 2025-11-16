町田vsFC東京 スタメン発表
[11.16 天皇杯準決勝](国立)
※13:10開始
主審:池内明彦
副審:武部陽介、野村修
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 26 林幸多郎
MF 88 中村帆高
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 44 新井栄聡
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 22 沼田駿也
MF 23 白崎凌兵
MF 8 仙頭啓矢
FW 10 ナ・サンホ
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 16 佐藤恵允
FW 39 仲川輝人
控え
GK 58 後藤亘
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 99 白井康介
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
FW 14 山下敬大
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 28 野澤零温
監督
松橋力蔵
