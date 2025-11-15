¡Ö¿ÏÊª¤Ç»¦³²¤·¤¿¡×Êü²ÐÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤ÎÉÍÅÄÃ£ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¡¡À¾Ì¾ºåÆ» ±ê¾å¤Î¼Ö¤«¤é°äÂÎ¡¡Âçºå¡¦Çð¸¶»Ô
º£·î3Æü¡¢ÂçºåÉÜÇð¸¶»Ô¤Ç±ê¾å¤·¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤òÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤Ï¡ÖÃËÀ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£·î3Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜÇð¸¶»Ô¤ÎÀ¾Ì¾ºå¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Ç¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÁ´¾Æ¤·¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤«¤éÃËÀ1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¸å¡¢·Ù»¡¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ¹âÅÄ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÉÍÅÄÃ£ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ë»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼ÖÆâ¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏÉÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤òÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢¤¤ç¤¦Á÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÉÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂáÊáÁ°¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÉÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÃÎ¿ÍÃËÀ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¡×¡Ö¿ÏÊª¤Ï¼Î¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤â»ëÌî¤ËÎ¢ÉÕ¤±ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£