ºÇÂç10Ëü±ßÊ¬¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡ª ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡ÖÇ¯Ëö¥Ó¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×³«ºÅ
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï11·î14Æü¡Á12·î31Æü23»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¹ç·×¤Ç1Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤ÎºÇÂçÁ´³Û¡Ê¾å¸Â10Ëü±ßÁêÅö¡ËÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÖÇ¯Ëö¥Ó¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¹ç·×1Ëü±ß°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë±þÊç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾ÞÉÊ¤Ï¡¢1Åù¡Ê100Ì¾¡Ë¤¬¹ØÆþ¶â³Û¤Î100¡óÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¾å¸Â10Ëü±ßÁêÅö¡Ë¡¢2Åù¡Ê300Ì¾¡Ë¤¬1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢3Åù¡Ê1000Ì¾¡Ë¤¬2000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢4Åù¡Ê8600Ì¾¡Ë¤¬500¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤È¤¤¤Ã¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡Ê¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤ÎÈó²ÝÀÇ¾¦ÉÊ¡Ë¡¢½¤ÍýÉÊ¡¢ºî¶È¼ê¿ôÎÁ¡¢ÇÛÁ÷¡¦¹©»öÎÁ¶â¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤Ê¤É¤ÏÆ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·îËö¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷´°Î»¡¢ÀßÃÖ¡¦¹©»ö´°Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ·×¤âÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×¡ÖAir BicCamera¡×Á´Å¹¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡£
¡ü1Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¹ç·×1Ëü±ß°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë±þÊç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤È¤¤¤Ã¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡Ê¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤ÎÈó²ÝÀÇ¾¦ÉÊ¡Ë¡¢½¤ÍýÉÊ¡¢ºî¶È¼ê¿ôÎÁ¡¢ÇÛÁ÷¡¦¹©»öÎÁ¶â¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤Ê¤É¤ÏÆ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·îËö¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷´°Î»¡¢ÀßÃÖ¡¦¹©»ö´°Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ·×¤âÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×¡ÖAir BicCamera¡×Á´Å¹¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡£