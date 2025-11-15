【過酷な自販機ビジネスの終焉と未来】「881億円」を捨てるコカ・コーラと”発想の転換”で仕掛けるサントリー【二大企業の対照的な戦略を分析】

構造的圧力下に置かれた自動販売機ビジネス

日本の自動販売機ビジネスが、深刻な構造転換期を迎えている。

かつては利便性の象徴として高密度に普及したこの販売チャネルも、現代の市場環境においては、「需要の縮小」と「供給コストの高騰」という二重の構造的圧力に直面している。

まず、市場が直面する「需要側の圧力」をデータで確認していく。

国内の自動販売機設置台数は、2013年の247万台をピークに、2024年には204万台へと、10年間で約17.4%減少。これは、単なる飽和状態を超えた、明確な市場縮小のシグナルだ。

さらに深刻なのは、一台あたりの販売力の低下で、コンビニエンスストアが提供する「淹れたてコーヒー」との競合激化により、かつての自販機の主力商品であった缶コーヒーの消費量は、この10年で4割も減少したとされる。

次に、「供給側の圧力」として、不可避なコスト上昇が経営を圧迫している。

第一に、物流の「2024年問題」がある。トラックドライバーの労働規制強化は、全国に分散する自販機への緻密な商品補充（ルートセールス）を前提とするこのビジネスモデルにとって、物流コストの構造的な上昇を意味し、ある試算では、対策を講じなければ輸送能力が約14%不足するとも指摘されている。

第二にエネルギーコストの高騰もある。24時間稼働を前提とする自販機は、電力価格の上昇や、2024年度に前年度比約2.5倍となった再生可能エネルギー発電促進賦課金の負担増から逃れられない。

第三に、技術更新の負担。推計によれば自販機のキャッシュレス搭載率は約4割（＝非搭載が6割）に留まり、さらにある調査では、キャッシュレス非対応が原因で購入を諦めた経験がある消費者が6割にのぼるという結果も出ている。これは、巨額の機会損失と設備投資の遅れが常態化していることを示している。

このように「需要は減り、コストは上がる」という厳しい環境下で、業界は根本的な変革を迫られている。そしてこの変革の必要性は、華やかなマーケティング戦略の裏側にある「現場」のオペレーションにおいて、最も切実に表れている。

自販機ビジネスの「現場」と労働集約性の現実

このビジネスの供給側コストを理解するために、筆者が過去に派遣バイトとして体験した「自販機補充補助」の仕事を紹介したい。これは、自販機ビジネスがいかに過酷な「労働集約型」の産業であるかを示す具体例だ。

主な業務は、ドライバーが運転するトラックに同乗し、指定された商品をトラックの荷台からピッキング（選び出す）してカゴに入れ、ドライバーが待つ自販機まで運搬すること。1日の流れは、朝8時に営業所に出勤し、ドライバーと合流。そこから1日に30台から40台ほどの自販機を巡回する。定時は17時だが、定時に終わることは稀（まれ）であり、平均して19時から20時頃の終了が常態化していた。ドライバーによれば、残業規制が強化される以前は、日付が変わる頃まで作業することもあったそうだ。

この業務が「労働集約的」である所以（ゆえん）は、その作業内容にある。

まず肉体的な「重量負荷」をあげたい。ピッキングした商品を詰めたカゴは、1つあたり15kgから20kgに達する。500mlペットボトル24本入りのケースが約12kgであることを考えれば、それを上回る重量で、これを両手に一つずつ持って、トラックから離れた自販機まで運ぶ作業を、1日に数十回繰り返す。

そして「作業環境」がとても非効率なことも問題に感じた。自販機に備え付けられたゴミ箱の回収も補助の仕事だが、飲み残しの汁が飛び散ることも、虫が湧いていることも日常茶飯事であった。また、ピッキングリストに沿って商品を探す際も、多種多様な商品が積まれた荷台から、特にデザインの似通った缶コーヒー類などを正確に見つけ出すには、個人の「習熟度（慣れ）」が強く求められた。

この体験から自販機ビジネスの現場が、ドライバー個人の「土地勘」、ピッキングの「習熟度」、そして何よりも「肉体的な“気合い”」といった、極めて属人的なスキルに依存して成り立っているという現実を痛感した。

ドライバーがノルマに追われ、常に時間に追われている様子は、まさに「2024年問題」によって構造的に限界を迎えつつある労働モデルそのもの。

この「現場の属人性・労働集約性」という根深い課題に対し、二大巨頭であるCCBJH（「コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス」、以下「コカ・コーラ」）とサントリーは、全く異なる二つの「解」を提示している。

AIで「労働集約」からの脱却を図るコカ・コーラ

コカ・コーラが選択したのは、この労働集約的な構造を、テクノロジーによって根本から「解体」し、「効率化」する道だ。その本気度は、2025年第3四半期の決算に現れている。

この四半期、コカコーラは700億6000万円という巨額の営業赤字を発表した。しかし、同社が本業の収益力を示す指標として重視する「事業利益」は、前年同期比66.5%増の244億5900万円と、むしろ大幅に改善している。

「本業黒字」にもかかわらず「巨額の赤字」が計上された直接的な原因は、自販機事業の固定資産に対して計上された、881億円という巨額の「減損損失」だ。

これは、市場環境の悪化を踏まえ、「保有する自販機資産は、もはや過去に評価されたほどの価値を持たない」と、意図的に資産価値を切り下げる「財務的リセット（ビッグ・バス）」に他ならない。

この戦略の最大の狙いは、将来のコスト構造の劇的な改善だ。資産価値を881億円切り下げた結果、将来的に発生するはずだった「減価償却費」が、年間40億〜50億円規模で削減される見込みで、帳簿上の損失を「今」計上することで、「未来」の損益計算書（P/L）を意図的に身軽にし、新戦略が成功しやすい環境を整えたと言える。

この財務リセットと同時に発表されたのが、新中期経営計画「Vision 2030」であり、その核心が「データとAIによる全体最適化」だ。

これは、先に述べた「現場の属人性」に対する、テクノロジーによる直接的な回答と言っていい。

● ドライバーの「勘」からの脱却：

AIが天候、立地、過去の販売データを分析し、補充すべき商品構成を最適化。これにより、バイト体験談にあったような「似た商品が多くてピッキングが大変」といった非効率な在庫配置や、「ドライバーの勘」に頼った品揃えを排除。

● 「気合い」で回るルートからの脱却：

AIが「1日30〜40台」という過酷なルートを最適化。トラックの走行距離と作業時間を最小化する補充計画を自動で算出し、「2024年問題」が直撃する物流・人件費コストを根本から削減することを目指している。

4000万ダウンロードを超える「Coke ON」アプリから得られる膨大な顧客データは、このAI最適化の精度を高めるための強力な「燃料」となる。

コカ・コーラの戦略は、あくまで「飲料を売る」という既存のビジネスモデルを維持したまま、そのオペレーション効率をAIと財務戦略によって極限まで高める、「オペレーショナル・エクセレンス」の追求であると言えよう。

ビジネスモデル転換によって「価値」を再定義するサントリー

コカ・コーラと同じく、サントリーもまた深刻なコスト高騰に直面していた。2025年第2四半期決算では、日本事業が減益となり、その要因として原材料や物流コストの高騰が83億円ものマイナス影響を与えたことが示されている。

しかし、サントリーが選択したアプローチは、コカ・コーラの「財務リセット」とは全く異なり、事業の「前提」そのものを変える、「事業モデルの転換（ピボット）」だった。

サントリーの戦略は、二つの段階で構成されている。

第一段階は、喫緊の課題である「機会損失の解消」だ。

前述の通り、市場では「キャッシュレス非対応」によって消費者の6割が購入を諦めた経験があるという深刻な機会損失が発生していたが、これに対し、サントリーは独自アプリ「ジハンピ」を投入した。

「ジハンピ」の特徴は、「決済インフラの迅速な普及」という一点に特化したことだ。高価な新型機への入れ替えを待つのではなく、既存の自販機に「約5分で後付け可能」な低コストの決済端末を開発。これにより、「技術更新の負担」という固定費投資を最小限に抑えながら、驚異的なスピードでキャッシュレス対応機を拡大させた。

この「ジハンピ」によるインフラ整備が第一段階だとすれば、サントリーの本丸戦略は第二段階、すなわち「B2Bサービスプラットフォームへの転換」にあるだろう。

サントリーは、「自販機は飲料を売るだけの機械である」という前提を自ら覆し、特に法人顧客（オフィスや工場）が抱える課題を解決する「サービス拠点」へと、その役割を再定義した。

その象徴が「ボスマート」だ。これは、飲料自販機の横に食品棚を設置し、パン、菓子、カップ麺などを自販機の決済機能でまとめて購入できる「オフィス内コンビニ」サービスだ。

企業側の導入・運用コストはゼロでありながら、従業員の「食」に関する福利厚生を大幅に改善できる。その結果、導入継続率は99%という高い支持を得ている。

これは、第1部で述べた「1カゴ15kg〜20kg」という「労働」の対価を、「飲料の利益（マージン）」だけに依存させるのではなく、「オフィスの利便性」という新たなサービス価値からも回収する、という戦略的な「価値の転換」だと筆者は思う。

さらにユニークなのが「社長のおごり自販機」だ。これは、社員2名が同時に社員証をかざすと無料で飲料が提供される仕組みで、このサービスの目的は飲料提供そのものではなく、社内の「偶発的なコミュニケーション（雑談）」を創出することだそうだ。

サントリーは、これを「組織開発ツール」と位置づけ、企業の福利厚生部門や人事部門の課題解決に貢献させている。

「外科手術」のコカ・コーラと「発想転換」のサントリー

自動販売機市場が直面する「需要減」と「コスト増」という共通の構造的課題に対し、二大巨頭の戦略は明確に分岐した。

コカ・コーラの戦略からは、痛みを伴う改革を断行する「鉄の意志」が感じられる。881億円の減損という判断は、帳簿上の「巨額の赤字」を意味し、市場の動揺を招きかねない重い決断だが、これを「未来のための外科手術」として実行し、AIという「メス」で、筆者のバイト体験談にも見られるような労働集約的な非効率な現場を根本から治療しようとする姿は、「効率化」を極限まで突き詰めるという強い覚悟の表れだろう。

一方、サントリーの戦略からは、「発想の転換」とでも言うべき、しなやかさを感じる。「自販機の課題」を自販機だけで解決しようとせず、「オフィスの課題（例：食の利便性、コミュニケーション不足）」を解決するツールとして位置づけ直した点は、見事な着眼点だと筆者は思う。高価な新型機への入れ替えを待たずに「5分で後付け可能」な決済端末を選んだ点も、完璧さより「スピード」と「実利」を取る、現実的な賢明さを感じさせる。

テクノロジーと財務戦略で「効率化」を極める道か、あるいはビジネスの「価値」そのものを再定義して新たな市場を創り出す道か。これは自販機市場に限らず、人手不足やコスト高騰に直面する多くの日本企業にとっての、重大な問いかけそのものだ。我々は今、「成熟市場で生き残るための二つの異なるアプローチ」を試す、壮大な実証実験を目撃している。

