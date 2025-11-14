【射手座】週間タロット占い《来週：2025年11月17日〜11月23日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月17日〜11月23日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『変化に馴染んでいきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
環境の変化を受け入れていきます。これまでは過去の状態に戻したいと思う場面もあったと思いますが、意地を張り続けると周囲との調和も取りづらくなるようです。仕事や公の場では、みんなを引っ張っていってあげます。勇気が足らなくて積極的な行動を取れない人を助けてあげるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
頑固さを減らすでしょう。負けず嫌いで敵わない人や敵わない状況を追いかけなくなります。愛される方を選んでいくようにするでしょう。楽しい方に流されたい感じです。シングルの方は、一人行動が好きな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が背伸びをしてカッコ付けてくれます。
｜時期｜
11月18日 我慢することが増える ／ 11月20日 刺激を受ける
｜ラッキーアイテム｜
ファーストフード
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞