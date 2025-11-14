NPBエンタープライズ・ソニー・サンリオによる、世界初となる野球のオルタナティブブロードキャストの実証実験「Let’s Play Baseball 〜サンリオキャラクターズとふしぎな試合〜」が配信開始！

実際に行われたプロ野球の試合が「ハローキティ」「クロミ」「バッドばつ丸」たちが登場する映像で再現されています☆

サンリオ「Let’s Play Baseball 〜サンリオキャラクターズとふしぎな試合〜」配信開始

配信期間：2025年11月14日〜2026年3月31日

配信内容：2025年9月19日に東京ドームで行われた「読売ジャイアンツ」対「広島東洋カープ」戦

配信チャンネル：日本野球機構(NPB)公式チャンネル(YouTube)、読売巨人軍公式チャンネル(YouTube)、サンリオキャラクターズチャンネル(YouTube)、GIANTS TV(読売巨人軍の公式動画配信サービス)

NPBエンタープライズ・ソニー・サンリオが、野球の魅力や楽しさをより多くの方々に伝えるべく、世界初となる野球でのオルタナティブブロードキャストの実証実験として、「Let’s Play Baseball 〜サンリオキャラクターズとふしぎな試合〜」を配信！

オルタナティブブロードキャストとは、実際の試合の選手やボールの動きをトラッキングし、アニメ作品などの世界観の中で再現し放送する取り組みです。

日本ではすべてのスポーツ競技において、今回が初めての試みとなります。※海外では、米国のプロアメリカンフットボール、プロバスケットボール等の他競技で実績があります

実証実験は、2025年9月19日に東京ドームで行われた「読売ジャイアンツ」対「広島東洋カープ」戦を、サンリオのコンテンツの世界観でプレーを再現する形で実施。

世界中で長く愛されているサンリオのキャラクターを、日本の国民的スポーツとして高い人気を誇るプロ野球と結びつけ、ソニーのテクノロジーを生かして、３社共同で野球の新たな観戦体験ができる取り組みです！

データを活用した新しいプロ野球の観戦体験の創出を目指して協業を進めているNPBEとソニー。

今回の取り組みでは、これまで野球にあまり馴染みのなかった視聴者など、より多くの人に野球の魅力を届けることが目的です。

そのため本コンテンツでは、サンリオの「ハローキティ」・「クロミ」・「バッドばつ丸」が登場するかわいく親しみやすい世界観を表現。

その中で、クイズや隠れている「ジャビットくん」探しを楽しみながら、野球のルールやプレーの面白さに自然に触れることができ、子どもから大人まで家族や友人みんなで共有できる新しい映像体験が実現されています☆

映像提供：日本テレビ

この取り組みで活用するプレーデータは、ソニーのグループ会社であるHawk-Eye Innovations(ホークアイ)の高精度なトラッキングシステムで取得された、一般社団法人日本野球機構(NPB)とソニーで共同開発した「データ・マネジメント・プラットフォーム(DMP)」※で管理するデータです。

※NPBとソニーが共同開発し、2025シーズンから運用している全試合のプレーデータを一元管理するプラットフォーム

映像提供：日本テレビ

また、ソニーのグループ会社であるBeyond Sports(ビヨンドスポーツ)のデータ補正やビジュアライゼーション技術を用いてデータを3Dアニメーション化。

野球特有の選手の動きやボールの軌跡の表現、通常の放送映像では実現が難しいカメラアングルなど、オルタナティブブロードキャストならではの映像表現で、新しいファン層に野球の魅力を届けています！

ハローキティからのコメント

キティはクロミちゃんとばつ丸くんといっしょに、ふしぎな野球の試合をしたの！

そのときのようすをみんなに見てもらえることになって、とってもワクワクしています♡

この動画を見たみんなが、野球のことをもっともっと好きになってもらえたらうれしいな♪

株式会社NPBエンタープライズ 執行役員 デジタル事業部長・丹羽大介氏 コメント

ホークアイのシステムによって得られた実際のプロ野球の試合の選手パフォーマンスデータを、ビヨンドスポーツの最新技術により、キャラクターIPに被せることで、中継映像とは違った新しいアニメーションコンテンツとしてお届けします。

子供たちにとって、最初にプロ野球に触れる環境を用意しその楽しさを伝えるため、サンリオ様の協力のもと子供たちにとって身近なキャラクターIPを活用し、CGならではのユニークな映像、人気キャラクターによるわかりやすい解説、クイズなどを通じて、野球に興味を持ってもらい、プロ野球を視聴する敷居を下げ、プロ野球の認知向上を目指し、未来のプロ野球ファン層の拡大につなげてまいります。

ソニー株式会社 執行役員・平位文淳氏 コメント

ソニーは「テクノロジーの力で未来のエンタテインメントをクリエイターと共創する」ことをミッションに掲げ、世界中の人に感動を提供し続けることをめざしています。

日本で初めてとなる今回のオルタナティブブロードキャストを通して、国内でも新たなエンタテインメントをお届けできることを嬉しく思います。

今後もNPB、NPBEと協業を一層強化し、ソニーのテクノロジーによってデータを活用した多様な野球の楽しみ方を提供することで、プロ野球の魅力をさらに多くの人々に伝え、日本における野球の発展に貢献します。

株式会社サンリオ 常務取締役・齋藤陽史氏 コメント

サンリオは、「One World, Connecting Smiles.(⼀⼈でも多くの⼈を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。)」というビジョンのもと、スポーツを含む幅広い分野との協業を進めています。

本取り組みでは、サンリオならではの親しみやすい世界観が最新のテクノロジーと組み合わされ、これまでにない全く新しい野球観戦の実現に貢献することができました。

サンリオのキャラクターが登場する野球中継を通してエンターテイメントに新たな価値を付与し、次世代の楽しさや喜びをみんなで共創していくことを目指してまいります。

サンリオキャラクターといっしょに、野球の新たな楽しみ方を体験！

オルタナティブブロードキャストの実証実験「Let’s Play Baseball 〜サンリオキャラクターズとふしぎな試合〜」は、2025年11月14日から2026年3月31日までの配信です。

制作・著作: eNPB Enterprise, Inc. ©2025 Sony Corporation

©2025 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

※「ソニー」および「Sony」、並びにこの記事上で使用される商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。

※記事上の画像は、権利の都合上予告なく公開を取り下げる場合があります

