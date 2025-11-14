コスモ・バイオ<3386.T>が大幅高で、８月１２日につけた年初来高値１２７９円に接近している。同社は１３日取引終了後、鶏卵バイオリアクター技術を用いて、甘味タンパク質「ブラゼイン」の製造に成功したと発表。世界的な砂糖代替品市場で優位に立つ可能性を広げるものだとしており、これが材料視されているようだ。



ブラゼインは、ニシアフリカイチゴから抽出される天然の植物由来タンパク質で、砂糖（スクロース）の５００倍から２０００倍の強い甘味があり、次世代甘味料として高い期待が寄せられている。今回の成果は鶏卵バイオリアクターという日本発の技術を用いた次世代甘味料原料の低コストかつ大量生産に向けた一歩となるもので、中長期的なグループの成長戦略の柱のひとつとして位置づけ、積極的に事業展開を進めるとしている。



