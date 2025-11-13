NANA × ヴィヴィアン・ウエストウッドのカプセルコレクションが発売　主人公2人のスタイルを軸にアーカイヴを再編成

「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」が、矢沢あいによる人気漫画作品「NANA」とのコラボレーションによるカプセルコレクションを発売する。11月14日から、ヴィヴィアン・ウエストウッド 青山店と心斎橋店で取り扱う。なお、発売初日は、店舗での安全確保のため、公式サイトでの入店抽選の当選者のみが購入可能となる。

【画像をもっと見る】

カプセルコレクションは、矢沢あいが「NANA」のシリーズ全体を通して描く世界観から着想を得て、ヴィヴィアン・ウエストウッドのアイコニックなアーカイヴのスタイルを再編成する形で製作。主人公の小松奈々と大崎ナナの2人のスタイルを軸に構成する。

小松奈々のスタイルは「ウルトラ・フェミニニティ」とし、ヴィヴィアン・ウエストウッドのシグネチャータータンを重ね刷りしたパステルピンクの「ミニサンデードレス（Mini Sunday Dress）」をはじめ、パールジュエリーやフローラルプリントのアクセサリーなどをラインナップ。大崎ナナの「パンク・エッジ」なスタイルからは、同ブランドの1996-97年秋冬コレクション「Storm In A Teacup」に登場したストーム・ジャケットにオマージュを捧げたストーミージャケットや、同じくレッドのロキャロンタータンをあしらったコルセットとスカートのツインセットなどを展開する。

バッグは、ハートモチーフの「ベルフレームパース（Belle Frame Purse）」と、ブラックのスクリブルタータンやレッド×グリーンのタータンをあしらった「チャームフレームパース（Charm FramePurse）」の2種類を展開。主人公2人の対照的な美学を反映しながら、NANAを象徴するセーフティピンやドロップパール、テディ、ストロベリーのモチーフを配した。そのほか、天体を描いた「Westwood Galaxy」を施したTシャツを揃える。また、1987-88年秋冬コレクション「Harris Tweed」で発表されたアーカイヴの「ロッキンホースバレリーナ（Rocking Horse Ballerina）」シューズをラインナップ。レッドのロキャロンタータンウールに加えて、アジア限定でピンクのメタリック・クリンクルレザーを展開する。

ジュエリーは、「ジャイアントオーブライター（Giant Orb Lighter）」を世界250点限定で発売。固有のエディションナンバーを刻印し、ゴールドストーンのビーズチェーンで仕上げた。そのほか、オーバーサイズパールのピアスや、オーブモチーフのペンダント、小松奈々と大崎ナナのそれぞれのスタイルを融合したパールネックレス、ブラックのレザーチョーカーや、シリーズを象徴する黒エナメルのアーマーリングを揃える。

同コラボを記念し、NANAの限定版「NANA 25th Anniversary Edition Vol.1: Vivienne Westwood Edition （英語版）」も発売。矢沢あいが描き下ろしたイラストを表紙に配したオムニバス版として展開する。

■Vivienne Westwood × NANA カプセルコレクション

発売日：2025年11月14日（金）

取扱店舗：ヴィヴィアン・ウエストウッド青山店、心斎橋店

公式サイト