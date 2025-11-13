この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【すき家】仕事前にコスパ最強満腹モーニング！安すぎる朝定食が最高に美味しくて幸せを感じた爆食女【大食い】と題し、人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルで“すき家”の朝定食について熱く語った。



冒頭で山崎さんは「500円ガチャを3回引いて2個被る女、山崎菜奈です」とユーモラスに自己紹介。早速すき家に入り、まぜのっけ朝食と焼き鮭をチョイス。「めちゃめちゃ大きい鮭が出ました。美味しそう。めっちゃ重量感」と、目の前に運ばれてきた朝定食にテンションMAXで食レポを開始した。



「すき家の朝といえば、やっぱり安定のまぜのっけ。シンプルなんだけど、一番美味しい」と語る山崎さんは、ごはんの上にオクラ、温玉、まぜのっけ専用醤油などをトッピングし、ヘルシーさと美味しさを絶賛。「出汁の引いた専用醤油だからこその深い味わい。たまりません。健康食すぎる。お腹が喜んでる」とリアルな食体験を伝えた。



焼き鮭についても「柔らか。厚みがすごいんですけど、めっちゃ分厚い。いただきます。食を帳消しにするマゼノッケ丼と焼き鮭で、今日はとことん体をいたわります」と独自視点で解説。「分厚くて柔らかい身を噛むたびに口の中に広がる焼きの香ばしさが、食欲を優しく刺激します」と、おすすめポイントを熱弁した。



また、すき家公式アプリの朝食クーポンで大盛り分が無料になるお得情報もシェアし、「毎月お得なクーポンもくれるから、スキヤユーザーはアプリ必須です。最高です」とファンにも嬉しい情報を披露。「魚とマゼノッケの組み合わせも、めっちゃ抜群。味の相性はもちろん、オクラの緑に焼きジャケの綺麗なピンクが生えて、視覚的にも美味しい」と視覚からの魅力にも言及した。



牛丼チェーンの中でも「唯一無二だよね。嫌いな人いないんじゃないかな」と独自の視点でマゼノッケを絶賛。「焼きジャケの上質な脂と、だし香る専用醤油が、いい具合でした。混ざったご飯は、まるで高級料亭の味わい」ととどまることを知らない称賛が続いた。



最後は「体にいいマゼノッケと、頭にいいシャケで、ナナさんの全身が浄化されていきます。大盛りだから、ヘルシーだけど、お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。お礼も満点で、これだー。500円台は、神」と締めくくり、大満足の様子で動画を終えた。