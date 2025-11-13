【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年11月17日〜11月23日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月17日〜11月23日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『周りの人達に強く見られるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
「叶えたいこと」「達成させたいこと」「死守していきたいこと」が色々とあります。問題が起きても立ち止まりたくないでしょう。仕事や公の場では、イメージを変えていけます。「強い人、立ち向かう人」と思ってもらえて、変な関わり方ができない的に気を遣ってもらえそうです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
不安との戦いになりますが、相手の理想像に染まっていこうと頑張ります。その方が後々に相手のことを手の平で転がしやすくもなるでしょう。シングルの方は、受け身で流されやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手も不安なために愛情を出し惜しみします。
｜時期｜
11月18日 敵が減る ／ 11月21日 トラブル発生
｜ラッキーアイテム｜
シール
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞