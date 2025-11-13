世界最軽量級、わずか10g！メガネに装着できる超軽量スマートディスプレイ「GUIDE01」
HappyLifeCreators株式会社は、ご自身のメガネに取り付けて使用できる超軽量スマートディスプレイ「GUIDE01（ガイドワン）」のクラウドファンディングを、2025年11月12日（水）より「GREEN FUNDING」にて開始した。
■開発背景とコンセプト：スマートグラスの「重さ」「煩わしさ」からの解放
近年、スマートグラスへの注目が高まる一方、多くの製品は「重さ」や「デザイン」、そして「視力矯正の難しさ」から、ガジェット好きであっても日常使いをためらうケースが多く見られる。GUIDE01は、この課題を解決するため “全てのメガネがスマートグラスになる” をコンセプトに開発した。愛用のメガネに簡単に装着でき、かけていることを忘れるほどのわずか10gを実現。日常にガジェットを取り入れたい30代〜50代の男性をメインターゲットに、実用性と快適性を徹底的に追求した。
■GUIDE01の２大ニュースバリュー
特長１：【世界最軽量級10g】
GUIDE01は、バッテリーやディスプレイを搭載しながらも驚異的な10gという超軽量化を実現した。これにより、長時間装着しても耳や鼻への負担が少なく、移動中、作業中、アウトドアなど一日のあらゆるシーンで違和感なく使用し続けることが可能だ。
特長２：【愛用のメガネにそのまま装着可能】
GUIDE01 装着方法
既存のスマートグラスが抱える「視力矯正」の課題を根本的に解決する。お手持ちの度付きメガネ、老眼鏡、サングラス、安全ゴーグルなど、あらゆるメガネにワンタッチで取り付けが可能。眼鏡＋スマートグラスの二重装着による不快感もありません。コンタクトユーザーや裸眼の方は伊達メガネに装着して使用できる。
■主な機能：必要な情報を「視界」に届ける
GUIDE01は、お使いのスマートフォンやタブレットとBluetooth®で接続し、視界に様々な情報を映し出す。
ナビゲーション機能
AI翻訳
通知表示
時計表示
・ナビゲーション機能： マップアプリと連携し、目的地までの道順を視界に表示。ハンズフリーでの移動をサポートする。
・AI翻訳： 英語などの外国語をリアルタイムで日本語に翻訳し、表示する。
・通知表示： スマートフォンのプッシュ通知を瞬時に確認でき、大事な情報を見逃さない。
・開発者向け： SDK（ソフトウェア開発キット）を後日公開予定。ガジェット好きのユーザーが、自分だけのオリジナルアプリを開発できる機会を提供する。
■クラウドファンディング実施概要
GUIDE01は、2025年11月12日より、国内主要級のクラウドファンディングプラットフォーム「GREEN FUNDING」にて、特別価格で提供される。
サービス名：GREEN FUNDING
実施期間：2025年11月12日（水）〜 2026年1月31日（土）
リターン：支援者様向けに、一般発売予定価格より大幅な割引価格でご購入いただけるプランを多数用意する。
プロジェクトURL：https://greenfunding.jp/lab/projects/9135
＜製品仕様＞
名称：GUIDE01（ガイドワン）
型番：GUIDE01
説明：単眼式スマートグラス
重量：約10g
サイズ：69.8mm × 45.8mm × 17.7mm
解像度：624 × 405 (フルカラー)
耐久時間：1回の充電で約90分（明るさ30%）
防水性能：IP65
カラー：ガジェットグレー
希望小売価格：39,800円（税抜）
■「GUIDE01（ガイドワン）」製品情報
