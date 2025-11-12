この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が道理を語る！「事業へのフルベット」で変わる『富裕層が当たり前にやっている習慣とは？やるかやらないかで資産形成に決定的な差が出ます。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで配信された動画『富裕層が当たり前にやっている習慣とは？やるかやらないかで資産形成に決定的な差が出ます。』で、脱・税理士の菅原氏が、投資系インフルエンサー宮脇さき氏の著書『世界の新富裕層はなぜオルカンS&P500を買わないのか』の書籍からの紹介するシリーズの最終回として、「本物の富裕層が実践している15の習慣」を総覧した。



冒頭、菅原氏は『インデックス一辺倒からの脱却を掲げ、「自分の事業にフルベットすること」』と明言。また、資産形成の決め手は学歴や単発の知識ではなく、「日々の習慣・行動・振る舞い」の積み重ねだと強調している。



まず挙げたのは「資産保全の視点」「やらないことリスト」「小さな節約をしない」の3点である。菅原氏は、投資は最悪シナリオを前提に設計し、生活を脅かさない余剰資金で行うべきだと述べる。支出管理では大口に集中し、「クレジットカード明細は1万円以上のみ確認」「固定費から優先的に見直す」といった具体例を示し、時間対効果の低い小口節約に執着しない姿勢を明かした。



投資スタンスでは、S&P500のみに依存しないリスク許容が必要だと語る。最もリターンが大きいのは自分の事業であり、まずはそこでキャッシュフローの基礎体力を築く。そのうえで、不動産や個別株、暗号資産など成長段階に応じた投資を織り交ぜるべきだという現実的な順序を示した。インフレ環境では現金偏重が実質的な目減りに直結することも指摘している。



非金融の習慣も重視している。健康への投資はパフォーマンスの土台であり、睡眠は推奨8時間としつつも、成長初期には「寝る間も惜しむ時期」が必要な局面もあると語る。目標設定は各領域を数値化し、日々のジャーナリングでPDCAを回すことが重要だと述べた。また、小口共同投資などの甘い誘いには要注意とし、コントロール可能性と透明性を基準に投資先を選ぶ姿勢を促している。



環境を変える勇気も重要なテーマだ。住む場所や挑戦領域を意図的に変えることで成長は加速すると述べ、菅原氏自身も「当初は苦手だったYouTubeへの挑戦が大きな飛躍につながった」と回想した。さらに、経験や思い出への支出を「配当」と捉え、人生全体でワークとライフの均衡を設計する視点を提示。最後に、寄付や支援など「誰かのためにお金や時間を使う」習慣を挙げ、利他の行動がもたらす意味と満足を位置づけた。



全体として、守り（資産保全・固定費見直し）と攻め（事業への集中投資）、そして基盤（健康・睡眠・記録習慣）の三層で構成されているのが印象的である。各習慣には具体例や実践の温度感が添えられており、日々の意思決定に落とし込みやすい。詳細な事例や実務的な手法は動画内で語られているため、行動に移す前に一度通して確認しておきたい。本編は、資産形成の基礎体力を鍛えたい個人事業主や会社員にとって、行動設計と自己管理の具体的指針となるはずだ。