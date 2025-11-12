元ＡＫＢ４８の柏木由紀が１１日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、かつて１０００枚の握手券を持ってきたファンがいたといい、その時の正直な気持ちを吐露した。

この日は「推し活疲れについて語る夜」とし、最近はやっている推し活について議論。金銭面や人間関係で疲弊する人も出てきているという。

女性アイドルの推し活をしつつ、自身も推される側である柏木は、ファンの金銭面での負担を心配。

「握手会、ＣＤ１枚買ったら１枚握手券（がついている）。それで１０秒ぐらい話せる」と１枚数千円のＣＤ１枚に握手券がついている場合があり、「それを１０００枚まとめて。高校生か大学生くらいの女の子」が、大量購入してやってきたという。

仮にＣＤが１枚３０００円だとすれば１０００枚で３００万円。「親に一生分の前借りみたいな感じで、嬉しいよりも心配。胸が痛い」と率直吐露。

上田晋也が「何をしゃべった？」と聞くと「とりあえずお茶しますか？って。１時間なんで。友達とのカフェ雑談（みたいな感じ）」だったといい「でも他のファンは、あの子１時間もしゃべるんだってなったり」と、他のファンも競うようにＣＤを買うことを心配。

「本当に無理しなくていいよって言っても、やっぱり来てくれるので」「申し訳ない気持ちに本当になります」と話していた。