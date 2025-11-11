タイ少女の親族「子どもを売ったわけじゃない」 母親が日本に連れてきた理由は？
12歳の少女が性的な接客をさせられていたとする事件で、少女の親族が取材に応じました。
■タイ当局が来日「関わったタイ人いないか」
記者
「午前7時過ぎです。タイ当局が今、羽田空港に到着しました」
12歳の少女の人権はなぜ、奪われたのか。
タイ警察 人身売買対策センター所長 タッチャイ氏
「この許されない事件に関わったタイ人がいないか、情報を集めなければいけない」
■タイ国籍12歳の少女に性的な接客させたか
都内のリラクセーション店で、タイ国籍の12歳の少女に性的な接客をさせたとして、経営者の男が逮捕された事件。
少女は性的搾取などを目的に人を“引き渡す”「人身取引」目的で、母親に日本に連れてこられたとみられています。
しかし来日から2週間後、母親は少女を店に置き去りにして帰国。言葉も通じない国にひとり残された少女は…。
少女
「台所の隅に寝泊まりしながら、客が入ると店内の部屋で性的マッサージをしていました。『いやだ、やりたくない』と思いました」
約1か月で60人ほどを接客。62万円あまりを稼がされたという少女。店の取り分を引いた残りの金額は、母親の関係者に送金されていたといいます。
■母親は台湾で身柄を拘束され…
事件のカギを握る母親は今…。
記者
「母親は台湾で身柄を拘束され、収容所内に収容されているとみられます」
日本を離れたあと、売春に関わった疑いで拘束。不法滞在の疑いで現在、身柄は台湾の入管施設に。
少女を日本に連れて行き働かせていたのは、借金返済のためとみられています。
少女自身も…。
少女
「私が働かなければ家族が生活できないと思い、我慢するしかない」
■親族「子どもを売ったわけじゃない」
タイにいる親族に、話を聞くことができました。
親族、祖母
「（母親は）借金だらけで20万バーツを借りていた。子どもを産むためにお金がかかった」
日本円で100万円近く借金があったという母親。
台湾に行った理由については…。
「子どもの飛行機代を稼ぐために（母親は）台湾に行っていた。子どもを売ったわけじゃない」
少女を迎えに行くつもりだったのでしょうか？
◇日本とタイの当局間で協議がまとまり次第、母親は両国のどちらかに送還される見込みです。