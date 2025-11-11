¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤¤Ã¤Æ¤Î¤´Ä¹¼÷¥â¥Ç¥ë¡ª¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¸½¹Ô¤Ç£²ÂåÌÜ¡Ä¡Ä¤À¤¬Îò»Ë¤òÃ©¤ë¤È¼Â¼Á£·ÂåÌÜ¤À¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï1948Ç¯¤Î½éÂå¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥ºµ¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Î¤´Ä¹¼÷¥â¥Ç¥ë¤À
¢£¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¡¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¿¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤È¥·¥ê¡¼¥º¤¬3¤Ä¤¢¤ë
¢£2025Ç¯10·î¤Ë¤ÏÀèÂå¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ¸ÂÄêÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¤â¤Ä
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎSUVÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ï¸½ºß¡¢¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤Î3¤Ä¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ê¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÎò»Ë¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢1948Ç¯¤Î½éÂå¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º£É¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀâÌÀ¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Ç¯¤Ï¡¢½éÂå¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¤¬1970Ç¯¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ï1989Ç¯¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¤½¤ÎÍâÇ¯È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤È¼Ö¼ïÌ¾¤ÎÎ¾Êý¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ö¼ï¤Î¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ¾Á°¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤³¤Î·Ð°Þ¤Ï¡¢¥Á¥§¥í¥¡¼¤Ê¤É¿·¤·¤¤¼Ö¼ï¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥é¥ó¥°¥é¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¡¼¥×¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤ÎÂè1¹æ¼Ö¤Ï¡¢1948Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º I ¤À¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º II ¡¢II A¡¢III¤È¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¥·¥ê¡¼¥º II ¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ç¤Ï¡¢¸½¹Ô¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤Þ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º II A¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ëÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬³°Â¦¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º III ¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Ë¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤è¤ê±ü¤Þ¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥°¥ê¥ë¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÌÌ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÁ°¸å¤È¤âÈÄ¥Ð¥Í¤ò»È¤Ã¤¿¥ê¥¸¥Ã¥É¥¢¥¯¥¹¥ë¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥ê¥¸¥Ã¥É¤Î¤Þ¤Þ¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤â¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¤Îµ»½Ñ¤òÅ¾ÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¡û¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤º¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥ÁÉ½¼¨¤ò¼è¤Ã¤Æ¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼90¡¿110¡¿127¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¿ôÇ¯¸å¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼90¡¿110¡¿127¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½¹Ô¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï2ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢½éÂå¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬¥·¥ê¡¼¥º I ¡¿ II ¡¿ II A¡¿ III ¡¿¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð7ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤â90¡¿110¡¿130¤È¤¤¤¦Ì¿Ì¾ÊýË¡¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤È90¤Ï100¡¢110¤È130¤Ï120¤È¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¹½Â¤ÌÌ¤Ç¤â¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤Ë4ÎØÆÈÎ©·ü²Í¤È·ãÊÑ¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ75¼þÇ¯¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ10·î¤Ë¤Ï¡¢ÀèÂå¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÆüËÜ¸ÂÄêÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹V8¥à¥í¥Þ¥Á¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Î¥à¥í¥Þ¥Á¤Ï¡¢½é¤Î¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤¬Í¢Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¶¶¼¼Ä®¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÄøÅÙ¤Î¤¤¤¤Ãæ¸Å¼Ö¤òÍÑ¤¤¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ä¥·¥ã¥·¡¼¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï90¤È110¤¬³Æ1Âæ¤·¤«ºî¤é¤ì¤º¡¢²Á³Ê¤¬¤É¤Á¤é¤â6400Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Î¥ï¥ó¥ª¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¹â²Á¤Ê¤³¤È¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÀèÂå¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î90¤È110¤¬Ìó400Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¿È¤Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£