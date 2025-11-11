日東工は続急伸、９月中間期は一転営業増益でデータセンター需要対応へ新工場建設

日東工業<6651.T>は続急伸し、年初来高値を更新している。１０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が８８９億６２００万円（前年同期比８．５％増）、営業利益が５２億９２００万円（同３０．２％増）、最終利益が３４億２４００万円（同３４．３％減）だった。前年同期に計上した子会社株式の取得に伴う特別利益の反動で最終減益になったものの、営業利益が減益予想から一転して大幅な増益で着地しており、好感した買いが優勢になっている。電気・情報インフラ関連の製造・工事・サービス事業における高圧受電設備の売り上げが主要部材であるトランスの規格変更前の駆け込み需要により想定を上回った。



同時に約７４億円を投資し、栃木野木工場第２工場（栃木県野木町）を建設すると開示した。旺盛なデータセンター需要に対応するための生産能力の増強と、システムラックをはじめとする情報通信関連製品に関する生産体制の再編を図る。２７年９月に竣工し、２８年４月に生産を始める。



出所：MINKABU PRESS