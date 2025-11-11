¤ªÂê¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡×¶¦±é2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ë¥ª¥ê¥é¥¸¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ö»þÂå¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¡Ö½÷À¤ò¤½¤¦Âª¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡À¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤«¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤¬11·î8Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡ØÇÈ¾è¤êSPLASH CAFE¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¡¢¶¦±é2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ý¡¼¥º¤ò¥¤¥¸¤êÅÝ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¤Âå¤Ç°ã¤¦¡©ÄêÈÖ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ý¡¼¥º
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈÃæÈ×¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤ÎÂç»þ·×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡È12ÉÃ¡É¤Ç¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡Ö2¿Í¤Ç¹ç¤ï¤»¤í¡ª¥·¥ó¥¯¥í¥Ý¡¼¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¡Ö12ÉÃ¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÂê¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥º¤òÂ·¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤³¤³¤Ç2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤ÎÌÚÄÅ¤Ä¤Ð¤µ¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Chuu Cute¤Î²ÏËÜ·Ê¤¬°ú¤¤¤¿¤ªÂê¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥é¥Ó¥¢·Ð¸³¤¬¤¢¤ë24ºÐ¤Î²ÏËÜ¤ÏÎ¾¼ê¤òÆ¬¤Î¾å¤ÇÁÈ¤à¥Ý¡¼¥º¡£°ìÊý¡¢27ºÐ¤ÎÌÚÄÅ¤Ï¶»¸µ¤òÎ¾ÏÓ¤Ç´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¡¢·ë²Ì¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌÚÄÅ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ£¿¹¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¢»þÂå¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤ÈÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÌÚÄÅ¤¬¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡£²¶¤¬°¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«½÷À¤ò¤½¤¦Âª¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÄÅ¤â¡Ö°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡ª¤ä¤Ð¤¤¡¢¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¾Ç¤ê¡£Æ£¿¹¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÑºÙ¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤¦¡Ê²ÏËÜ¤Î¥Ý¡¼¥º¡Ë¤À¤±¤É¡Ä¡£¤Ä¤Ð¤µ¡¢¤â¤¦1²ó¤ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈºÆ¤Ó¥Ý¡¼¥º¤òÂ¥¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¤¢¡¼¡¢¤Ä¤Ð¤µ·¯¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¤«¤é¤«¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë