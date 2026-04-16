疾患の手術と治療のため一部活動を制限していた「STU48」の清水紗良さん（20）が活動再開することが16日、グループの公式サイトで発表されました。【映像】STU48の公式サイト「2期生 清水紗良の活動に関するお知らせです。3月中旬より疾患の手術および治療のため、一部活動を制限させていただいておりましたが、この度無事に治療が完了し、医師からの許可も下りましたため、制限を解除し通常通りの活動を再開させていただきま