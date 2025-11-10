今年3月31日に解散したKAT-TUNが、ラストライブ『Break the KAT-TUN』を11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催。そのライブを訪れた元メンバー・赤西仁のInstagramのストーリーズ（24時間で投稿が消える機能）の投稿が話題になっている。

【写真】赤西仁が9枚回も投稿した、中丸のドアップ写真

赤西＆中丸の「中西コンビ」復活

赤西は16枚の写真を投稿。最初はライブを終えたKAT-TUNの3人との記念ショット、15枚目はライブ会場でのソロショットだったものの、それ以外はすべて中丸雄一の写真だったのだ。

「そのうち1枚は集合写真をトリミングしたものでしたが、それ以外は鼻の毛穴まで確認できるアップ写真と少し引いた顔の2枚を交互で連投する……というもので、中丸さんをとことんイジり倒していました（笑）。コメント欄でも“このイジりが懐かしい〜”と、“中西”コンビの復活を喜ぶ声で溢れていましたね」（アイドル誌編集者）

中丸と赤西は'98年11月に開催されたオーディションで、旧ジャニーズ事務所に入所した同期の関係。年齢は中丸が1歳上だが、ジュニア時代から赤西が中丸をイジる場面がよく見られたため、古参ファンからはこの2人の組み合わせは“中西”と呼ばれているという。

「'17年に行われた中丸さんの1人舞台『中丸君の楽しい時間2』の企画コーナーでファンから“KAT-TUNを辞めたメンバーと最近会っていますか？”と質問された際、“メールは来ますよ、赤西（仁）から。たま〜にごはん行ったりとかもします。1年半に1回くらいかな”と答えたんです。その際、“個人事務所も大変みたい”と話していたそうなので、悩み相談をしていたのかもしれません。赤西さんにとっては同期の中でも特に信頼できる存在なのでしょう」（前出・アイドル誌編集者）

ラストライブの開催が発表された8月7日、赤西はXで、

「Jipsへ KAT-TUNのラストライブに出る予定はありません！！」

と宣言。するとそれを引用する形で中丸は、

「俺は出るよ」

と投稿。さらに赤西はそれを引用し、

「一曲目ARASHI歌ってね！」

とイジり、表示回数が2500万回を超えるなど話題になった。

「中丸さんは'24年8月に女子大生とのアパホテル密会が報じられて休業。今年1月に活動を再開したものの、8月の段階ではテレビ復帰が叶っていない状況でした。そんな彼を貶める訳でもなく面白おかしくイジれるのは、同期でグループ脱退後も定期的に会っている赤西さんだからこそできることですよね。

今回のストーリーズでの“中丸祭り”も話題になっていますし、イジって良い空気が出てきたので中丸さんの本格テレビ復帰の後押しになりそうす」（ワイドショー関係者）

お騒がせイメージの強い赤西だが、“Real Face”は同期愛溢れる心優しい男だったようだ。