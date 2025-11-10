下ゆでなしで大根がやわらか！「豚バラ大根のにんにくオイスター煮」


じんわり味のしみた絶品煮ものを短時間で仕上げたい！　そんなとき、煮込み時間をぐっと短縮できる、ちょっとしたテクを知っていると便利です。そこで、これからの季節にぴったりの、大根のしみじみ煮ものがたちまち完成するレシピを伝授します！

教えてくれたのは…

▷市瀬悦子さん

料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌テレビなどさまざまな媒体で活躍。

■豚バラ大根のにんにくオイスター煮

豚バラのうまみがたっぷりしみしみ♪

豚バラ大根のにんにくオイスター煮


【材料・2人分】＊1人分360kcal／塩分2.9g

・豚バラ薄切り肉・・・ 120g

・大根 1/3本・・・（約400g）

・ゆで卵（熱湯から7分ゆでたもの）・・・ 2個

■Ａ＜混ぜる＞

　└おろしにんにく・・・ 小さじ1/2

　└酒 ・・・大さじ2

　└オイスターソース、しょうゆ・・・ 各大さじ1

　└砂糖 ・・・小さじ1

　└水 ・・・1カップ

塩　サラダ油　

【作り方】

1．大根は皮を厚めにむいて2cm厚さの半月切りにする。耐熱皿に重ならないように並べ、水大さじ1、塩少々をふる。ラップをかけて600Wで8分レンチンし、水けをきる。豚肉は5〜6cm幅に切る。

野菜に塩をふってからレンチン


塩をふってからレンチン

2．フライパンに油小さじ1を中火で熱し、豚肉を炒める。肉の色が変わったら大根を加え、全体に油がまわるまで炒める。Ａを加えて混ぜ、具材を平らにする。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約10分煮る。

少ない煮汁で蒸し煮にする


少ない煮汁で蒸し煮に

3．ゆで卵を加えて強火にし、さっと煮からめる。

短い時間でもじゅわ〜っと味しみに仕上がる


短い時間でもじゅわ〜っと味しみ！

＊　＊　＊

ポイントは、野菜は煮る前に塩をふってレンチンすること。加熱時間が短縮できるだけでなく、塩の脱水効果で煮汁が入りやすくなり、味も決まりやすくなるんです。やわらかく煮込まれた大根の煮もの、ぜひ堪能してくださいね！

電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々