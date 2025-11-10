下ゆでなしで大根がやわらかになる新しいテク！「豚バラ大根のにんにくオイスター煮」
じんわり味のしみた絶品煮ものを短時間で仕上げたい！ そんなとき、煮込み時間をぐっと短縮できる、ちょっとしたテクを知っていると便利です。そこで、これからの季節にぴったりの、大根のしみじみ煮ものがたちまち完成するレシピを伝授します！
教えてくれたのは…
▷市瀬悦子さん
料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。
豚バラのうまみがたっぷりしみしみ♪
【材料・2人分】＊1人分360kcal／塩分2.9g
・豚バラ薄切り肉・・・ 120g
・大根 1/3本・・・（約400g）
・ゆで卵（熱湯から7分ゆでたもの）・・・ 2個
■Ａ＜混ぜる＞
└おろしにんにく・・・ 小さじ1/2
└酒 ・・・大さじ2
└オイスターソース、しょうゆ・・・ 各大さじ1
└砂糖 ・・・小さじ1
└水 ・・・1カップ
塩 サラダ油
【作り方】
1．大根は皮を厚めにむいて2cm厚さの半月切りにする。耐熱皿に重ならないように並べ、水大さじ1、塩少々をふる。ラップをかけて600Wで8分レンチンし、水けをきる。豚肉は5〜6cm幅に切る。
塩をふってからレンチン
2．フライパンに油小さじ1を中火で熱し、豚肉を炒める。肉の色が変わったら大根を加え、全体に油がまわるまで炒める。Ａを加えて混ぜ、具材を平らにする。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約10分煮る。
少ない煮汁で蒸し煮に
3．ゆで卵を加えて強火にし、さっと煮からめる。
短い時間でもじゅわ〜っと味しみ！
＊ ＊ ＊
ポイントは、野菜は煮る前に塩をふってレンチンすること。加熱時間が短縮できるだけでなく、塩の脱水効果で煮汁が入りやすくなり、味も決まりやすくなるんです。やわらかく煮込まれた大根の煮もの、ぜひ堪能してくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々