オリンパスが大幅続伸、「グローバル人員最適化プログラム」を実施へ オリンパスが大幅続伸、「グローバル人員最適化プログラム」を実施へ

オリンパス<7733.T>が大幅続伸している。前週末７日の取引終了後、約２０００ポジションの削減が含まれる「グローバル人員最適化プログラム」の実施を決議したと発表した。２６年３月期から開始され、２７年３月期に効果の大部分が実現する予定。実施前と比べ年間約２４０億円のコスト削減が見込まれるとしていることから、収益力強化に向けた取り組みが進むとの見方が優勢になっているもようで、買いが入っている。



あわせて２７年３月期から始まる経営戦略を開示した。売上高成長率は２７年３月期に３％、２８年３月期に４％、２９年３月期に５％と毎年約１ポイントの改善を目指す。加えて、２６年３月期を起点に営業利益率は年率約１ポイントの改善、ＥＰＳ（１株利益）は年率平均成長率（ＣＡＧＲ）で１０％超を目標にする。



同時に公表した２６年３月期第２四半期（４～９月）の連結決算は、売上高が４５４３億５０００万円（前年同期比４．２％減）、最終利益が２９１億８７００万円（同４０．４％減）だった。消化器内視鏡ソリューション事業、サージカルインターベンション事業ともに減収。更に米国関税の引き上げやセールスミックスの変化、研究開発費の増加などが利益を押し下げた。



出所：MINKABU PRESS