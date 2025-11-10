大阪ソーダは急伸、今期利益・配当予想の上方修正と自社株買い 大阪ソーダは急伸、今期利益・配当予想の上方修正と自社株買い

大阪ソーダ<4046.T>は急伸。前週末７日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を据え置いた一方、純利益を１２３億円から１３５億円（前期比３０．７％増）へ上方修正すると発表した。エピクロルヒドリンの市況改善や投資有価証券売却益の計上が寄与する見通し。配当予想も２０円から２５円（株式分割考慮ベースで前期１９円）に増額した。



あわせて、取得上限５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．０％）、または５０億円とする自社株買いの実施を発表した。期間は１１月１０日～来年１月３０日。このうち、１０日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で５０万９０００株を取得した。これらが好感され買いを集めている。



