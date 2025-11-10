発売30周年！「じゃがりこ アスパラベーコン味」が待望の復活♡

1995年の発売以来、多くの人に愛され続けてきた「じゃがりこ」が、ついに発売30周年を迎えました♡ファンからの熱い支持を受け、国民投票で見事1位に輝いた人気フレーバー「アスパラベーコン味」が約10年ぶりに復活！香ばしいベーコンとアスパラガスの風味がクセになる、記念すべき限定フレーバーです。30周年を記念した特別デザインのパッケージにも注目です♪

じゃがりこ30周年を彩る限定フレーバー

「じゃがりこ」は、1995年の新潟県での発売を皮切りに全国展開し、堅い食感とユニークな味わいでファンを魅了してきました。

30周年を迎える2025年には、特別企画「じゃがりこ国民投票」を開催。過去に発売された人気フレーバーの中から“もう一度食べたい味”として選ばれたのが「アスパラベーコン味」です。

この味は2014年にファンとの共同企画で誕生し、以来4度にわたり登場。親しみのある味わいと香ばしさで、多くの人に愛されてきました。

今回は記念ロゴ入りのパッケージで復活し、特別感あふれる仕上がりとなっています。

サーティワンの新作♡「ダブルチョコレートケーキ」で味わう極上スイーツ時間

香ばしいベーコンとアスパラの絶妙バランス

『じゃがりこ アスパラベーコン味』は、アスパラガスの爽やかな香りに、ベーコンを焼いたような香ばしさと深みのあるうま味が広がる絶妙な味わい。噛むたびに“じゅわっ”と広がる風味がクセになります。

パッケージには30周年記念ロゴとお祝いムードのキリンがデザインされ、2014年版のデザインも踏襲。開ける瞬間からワクワクする可愛さです♡

内容量：52g

価格：オープン（想定価格 200円前後・税込）

発売日：2025年11月10日（月）

販売エリア：全国のコンビニエンスストア

※なくなり次第終了

30年の感謝を込めて♡記念イヤーの特別な味を

30年間変わらず愛され続けてきた「じゃがりこ」。その人気の理由は、遊び心あふれる味のバリエーションと、いつでも笑顔になれる軽快な食感にあります。

今回の「アスパラベーコン味」は、そんなブランドの歴史とファンの想いが詰まった一品。懐かしさと新しさが共存する特別な味わいを、ぜひこの機会に味わってみてください♪

あなたの“お気に入りの一本”が、きっとここにあります♡