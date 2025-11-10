「見事なゴールで挽回した」批判を一蹴！絶妙トラップ→“強烈弾”の日本代表FWを地元メディアが称賛！「昨季を彷彿とさせるプレーだ」
現地時間11月９日に開催されたスコットランドリーグの第12節で、日本人４選手が所属するセルティックは、キルマーノックとホームで対戦。４−０で快勝を飾った。
この試合で、圧巻のゴールを叩き込んだのが、旗手怜央とともに先発した前田大然だった。
２−０で迎えた85分、右サイドからスルーパスに反応して裏抜けし、絶妙のトラップでボールを収めると、右足を一閃。強烈なシュートをネットに突き刺してみせた。
セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』は採点記事で、今季の公式戦４点目（リーグ戦３点目）を挙げた日本代表FWに７点をつけ、こう称賛した。
「前半に絶好のチャンスを逃したものの、試合終盤に見事なゴールを決めて挽回した。昨シーズンの前田を彷彿とさせるプレーだった」
また、先制ゴールをアシストした旗手にも７点を付与。「オニール監督の下で初めて先発出場し、パスがなかなか決まらなかったものの、いくつか明るい兆しを見せた。このMFにはまだまだ成長の余地があるが、回復の兆しは良好だ」と評している。
主力であるがうえに、チームが不振の今季はスケープゴートにされる試合が少なくなかった日本人コンビが、目に見える結果を残し、批判を一蹴した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙トラップから強烈なシュート！前田大然の今季４点目
