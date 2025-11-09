【ホビーラウンド33】 開催日時：11月9日10時30分～16時30分 会場：TRC東京流通センター第二会場 Fホール 入場料 当日入場チケット：2,000円

ボークスは、11月9日に開催しているイベント「ホビーラウンド33」にて、プラモデル「VSMS GTMホルダ17 “ディー・カイゼリン”」、最新テストショットによる塗装見本と、成型色での見本を公開した。

ディー・カイゼリンはマンガ「ファイブスター物語」に登場するGTM(ゴティックメード)。統合前のフィルモア帝国が皇帝騎として製造した騎体で、過去に存在した超帝國製造のエンジンを持つ。物語においても重要な役割を担うGTMだ。

VSMS（VOLKS SUPER MODELING SERIES）は、ボークスが追求し続けるメカロボットの可動機構・造形表現を、インジェクションプラキットで表現するシリーズ。11月に発売される「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）」に続いての第3弾となる。

これまでは未塗装の試作品の展示だったが、今回、最新テストショットによる塗装見本初公開となった。白と黒の基本色に、透明パーツ、腹部のシルバーなど、シンプルながら特徴的なカラーリングを見ることができる。また、成型色による見本も展示。パーツ単位の色分けも確認できる。

