¥¢¥ì¥óÍÍ¡ÖÇã¤¦¤È100Ëü±ß¡¢Çä¤ë¤È10Ëü±ß¡ª¡×¤½¤ì¤Ç¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¡ÖÊõÀÐ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥Õ¥¨¥à¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊJFN¡Ë¤ÎÁ´¹ñJFN·ÏÎó32¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥Á¤é¤Î¥¤¥¤¥Ö¥ó¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍË27:00¡Á29:00¡¿AuDeeËè½µ¶âÍË29»þº¢ÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¤¥¤¥Ö¥ó¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼«Í³¤ËËÜ²»¡¦ÉÔËþ¡¦¼çÄ¥¡¦¾ðÇ®¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¡Ö¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡×¤¬¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¡Ê10·î31Æü¡Ë¤Ï¡¢5½µÌÜ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦YouTuber¡¦ÈþÍÆ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ì¥óÍÍ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤é¡Ä¡Ä¸½¶â or ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¡¢ÊõÀÐ¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤ËÈþÍÆÀ°·Á¤ËÂç¶â¤ò¤«¤±¤¿¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÆæ¤ÎÀ°·ÁÃË»Ò¡×¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥ì¥óÍÍ¡£¤½¤Î³Û¡¢¸½ºß1²¯±ß±Û¤¨¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡È¥¢¥¦¥È·³ÃÄ¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¡¢SNS¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¡£
9·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ì¥óÍÍ¤Î¡È½é¤Î·ÐÅµ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹¬Ê¡ÏÀ¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Û¤¶¤¯¥¡¥ó¥¿Ã£¤Ø¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£¡ÖABEMA¡×¡ÖNewsPicks¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö
¡¼¡¼ÈÖÁÈ¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂè»°¤Î¥¢¥ì¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÆóÂò¤òÊç½¸¡£¡ÖYES¡×¤Ç¤â¡ÖNO¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤Âè»°¤Î²óÅú¤ò¼ø¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÆóÂò¡ä
¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤é¡Ä¡Ä¸½¶â or ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢¤É¤Ã¤Á¡©¡×
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥¢¡ª
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ïµ±¤Â³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª ¿ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡© É÷²½¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÎô²½¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡ª
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡© ¥À¥¤¥ä¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¡¢²¾¤Ë100Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Çä¤ë¤È¤¤Ï10Ëü±ß¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è!!
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¥¨¥°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µ®¶âÂ°¤Ã¤Æ¡£ÊõÀÐ¤ÏÁ´Éô¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£Çã¤¦¤È¤¤Ï¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤º¡¢È¯·¡¤¹¤ë¿Í¤Î¿Í·ïÈñ¡¢¤½¤ì¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¡¢ºï¤ë¿Í¡¢ÁªÊÌ¤¹¤ë¿Í¡¢¤½¤³¤Ë³¤³°¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¾è¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤ËÁõ¾þÉÊÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÎÄÂÎÁ¤ä¾ÈÌÀÂå¤Ê¤É¤âÁ´Éô¾è¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¹â¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Çä¤ë¤È¤¤Ï¡Ê°Â¤¤¤Î¤Ç¡Ë²¿²ó¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤·¡¢¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÊõÀÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¡¢¤ª¶â¡¦ÊªÍß¥È¡¼¥¯¡¢¿©¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¿¥¯¥ÈOK!!¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
▶▶²»À¼ÈÇ¡Ö¥¦¥Á¤é¤Î¥¤¥¤¥Ö¥ó¡ª¡× https://www.tfm.co.jp/link.php?id=13060
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¥¦¥Á¤é¤Î¥¤¥¤¥Ö¥ó¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 27:00¡Á29:00
AuDee¡¦³ÆPodcast¡§Ëè½µ¶âÍË29»þº¢ÇÛ¿®Í½Äê
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë
½µÂØ¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¡Ê1½µÌÜ¡Ë¡¢¤¢¤¤¤µ¡Ê2½µÌÜ¡Ë¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¡Ê3½µÌÜ¡Ë¡¢·ªÅÄ¹ÒÊ¼¡ÊOCTPATH¡Ë¡Ê4½µÌÜ¡Ë¢¨5½µÌÜ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÅÔÅÙ¡¢ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¦¥Á¥¤¥Ö
¥¢¥ì¥óÍÍ¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë
2014Ç¯¤ËÈþÍÆÀ°·Á¤ËÂç¶â¤ò¤«¤±¤¿¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÆæ¤ÎÀ°·ÁÃË»Ò¡×¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥ì¥óÍÍ¡£¤½¤Î³Û¡¢¸½ºß1²¯±ß±Û¤¨¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡È¥¢¥¦¥È·³ÃÄ¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¡¢SNS¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¡£
9·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ì¥óÍÍ¤Î¡È½é¤Î·ÐÅµ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹¬Ê¡ÏÀ¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Û¤¶¤¯¥¡¥ó¥¿Ã£¤Ø¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£¡ÖABEMA¡×¡ÖNewsPicks¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö
¡¼¡¼ÈÖÁÈ¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂè»°¤Î¥¢¥ì¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÆóÂò¤òÊç½¸¡£¡ÖYES¡×¤Ç¤â¡ÖNO¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤Âè»°¤Î²óÅú¤ò¼ø¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÆóÂò¡ä
¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤é¡Ä¡Ä¸½¶â or ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢¤É¤Ã¤Á¡©¡×
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥¢¡ª
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ïµ±¤Â³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª ¿ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡© É÷²½¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÎô²½¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡ª
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡© ¥À¥¤¥ä¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¡¢²¾¤Ë100Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Çä¤ë¤È¤¤Ï10Ëü±ß¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è!!
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¥¨¥°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µ®¶âÂ°¤Ã¤Æ¡£ÊõÀÐ¤ÏÁ´Éô¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£Çã¤¦¤È¤¤Ï¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤º¡¢È¯·¡¤¹¤ë¿Í¤Î¿Í·ïÈñ¡¢¤½¤ì¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¡¢ºï¤ë¿Í¡¢ÁªÊÌ¤¹¤ë¿Í¡¢¤½¤³¤Ë³¤³°¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¾è¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤ËÁõ¾þÉÊÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÎÄÂÎÁ¤ä¾ÈÌÀÂå¤Ê¤É¤âÁ´Éô¾è¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¹â¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Çä¤ë¤È¤¤Ï¡Ê°Â¤¤¤Î¤Ç¡Ë²¿²ó¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤·¡¢¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÊõÀÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¡¢¤ª¶â¡¦ÊªÍß¥È¡¼¥¯¡¢¿©¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¿¥¯¥ÈOK!!¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡Ë¥¿¥¯¥ÈOK!!¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡¢¥¢¥ì¥óÍÍ
----------------------------------------------------
▶▶²»À¼ÈÇ¡Ö¥¦¥Á¤é¤Î¥¤¥¤¥Ö¥ó¡ª¡× https://www.tfm.co.jp/link.php?id=13060
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¥¦¥Á¤é¤Î¥¤¥¤¥Ö¥ó¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 27:00¡Á29:00
AuDee¡¦³ÆPodcast¡§Ëè½µ¶âÍË29»þº¢ÇÛ¿®Í½Äê
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë
½µÂØ¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¡Ê1½µÌÜ¡Ë¡¢¤¢¤¤¤µ¡Ê2½µÌÜ¡Ë¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¡Ê3½µÌÜ¡Ë¡¢·ªÅÄ¹ÒÊ¼¡ÊOCTPATH¡Ë¡Ê4½µÌÜ¡Ë¢¨5½µÌÜ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÅÔÅÙ¡¢ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¦¥Á¥¤¥Ö
AuDeeÈÖÁÈ¥Ú¡¼¥¸¡§https://audee.jp/program/show/300010420 https://audee.jp/program/show/300010420
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@uchiranoiibun https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12656
ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/uchiranoiibun/ https://www.instagram.com/uchiranoiibun/
ÈÖÁÈ¸ø¼°LINE¡§@uchiibu https://lin.ee/RFtnHa2
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@uchiibu https://www.tiktok.com/@uchiibu
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@uchiranoiibun https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12656
ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/uchiranoiibun/ https://www.instagram.com/uchiranoiibun/
ÈÖÁÈ¸ø¼°LINE¡§@uchiibu https://lin.ee/RFtnHa2
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@uchiibu https://www.tiktok.com/@uchiibu