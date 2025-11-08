ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

最近人を褒めただろうか？

誰かがいい提案をしても、「そうだね」で終わる。

部下が頑張っても、「助かったよ」と言いながら、すぐ次の仕事に向かう。

思い当たることはありませんか？

実は、多くの職場では、ミスや改善点を指摘する力は鍛えられても、人を褒める力はあまり育っていません。

けれど、誰もが心のどこかで「自分のアイデアを認めてほしい」と願っているのです。

必要なのは「称賛の力」

数々の企業を立て直してきたデヴィッド・ノヴァクは、人の意欲を引き出すのは“称賛の力”だと語ります。

人は誰でも、素晴らしいアイデアを頭の中にいくつも抱えているものだ。

話に耳を傾け、良い質問をすることは重要だ。

だがそれだけではなく、アイデアを称賛すれば、その人は意欲を高め、イノベーションを続けて、それを周りと分かち合うようになる。

相手を褒めることは、協力に不可欠だ。

褒めることは、単なる“気分をよくするための言葉”ではありません。

相手に「あなたの意見を大切に思っている」と伝える、明確なアクションです。

称賛があると、人は安心して自分の考えを出せるようになり、その積み重ねがチーム全体の創造力を広げていくのではないでしょうか。

生産性を超簡単にあげられる

逆に、何も言葉をかけないことは、アイデアを無視するのと同じ。

人は否定されなくても、“無視される”だけでやる気を失っていきます。

頑張っても認めてくれないリーダーについていきたいと思うでしょうか。

日々の小さな場面で「ありがとう」「いいね」と口にすることから始められます。

褒める言葉は、コストゼロで生産性を上げる最強のツール。

その一言が、誰かの次のアイデアを生むきっかけになるかもしれません。

