1本50円の鶏皮串で《飲み屋界のサイゼリヤ》と呼ばれるまでに…なぜ居酒屋チェーン「新時代」は客が絶えないのか

グループ年商280億円、従業員数6000名、全国200店舗を展開する居酒屋チェーン「新時代」。深刻な飲み会離れが原因で、居酒屋業界全体が縮小傾向にある中で、“行列ができる居酒屋”として注目を集めている。

カリスマ経営者によるスピード感ある意思決定と、自社の独自商品を絶対に他所に真似させない仕組みづくりを特徴とする同チェーンは、まさに業界の“異端児”――。だが巧みなのは、経営力だけではない。看板商品「伝串」に代表されるように、商品戦略や販促戦略でも競合他社との差別化を図っている。

【前編記事】『《忘年会離れもどこ吹く風》居酒屋チェーン「新時代」が急拡大している“安いだけじゃない”理由』に引き続き、新時代の人気の理由を探っていきたい。

女性人気を意識した「伝串」

「世界の食糧価格の高騰を阻止してみせる」をスローガンに、「値上げをしない居酒屋」を宣言している新時代。それゆえに筆者は「居酒屋界のサイゼリヤ」とも考えている。

そんな同社の看板商品といえば、1本50円（税込55円）の揚げ皮串「伝串」（鶏皮を独自の波型串打ちにしたことで独特のパリモチ食感を生み出した商品）だ。伝串の特徴として同社は以下のように挙げている。

まず「鶏皮」は余分な脂を落としてコラーゲンのみを残し美肌効果が抜群。「タレ」は万病に効くとされる高麗人参を贅沢に入れ、健康寿命の促進に寄与。「スパイス」は大豆を主成分とし、塩分ゼロを実現したスパイスがやみつきになる、とのことだ。こうして見ると、単純に美味しいだけでなく、美容的・薬膳的な側面もあって女性人気を意識していることがわかる。

提供スタイルは、「伝串ピラミッド（小）」300円（税込330円）、（中）500円（税込550円）のように本数に応じてピラミッド状に積み上げられた形となっている。これが、SNS上でも多くの投稿されるほど大人気で「見て楽しく、食べて美味しく、外見的・内面的な効果も大きい」など三拍子揃っているようだ。

その他、豊富な串メニュー、串カツ、多種多様な逸品メニューなど酒の肴が充実しており、いずれもユニークなキャッチフレーズと安価な値段で提供されている。

最安の生ビールで酒好きを誘引

また、新時代と言えば、日本で初めて生ビール（中）を190円（税込209円）で、ハイボールも150円（税込165円）で提供したチェーン店だとアピールしている。確かに、コンビニよりも安く、また「不当廉売ではないか」と疑ってしまうくらいの安さ。お酒好きにはたまらないだろう。

店もお客さんが最も好む商品をロスリーダー（客寄せのために、採算を度外視して極端に安く販売する目玉商品）として設定。集客力を高めて自慢の料理を堪能してもらいながら、楽しいひと時を過ごしてもらうことに力を入れているように感じる。

客単価は、平均予算は2000〜3000円で、来店頻度を高めるために低く設定。もちろん宴会コースもあり、飲み放題付きで3000円（税込）から4000円（税込）の間で500円刻みで3つのプランと、二次会コース2000円（税込）が用意されている。

販促戦略はどうだろうか。誕生日のお客には「キャラメル大学芋アイス」をプレゼントしたり、ホットペッパーを通じて、お得なクーポンを配信。また、インスタグラムを駆使し、ファンを増やしながら、会社への理解やキャンペーンなど店舗への誘致策を積極的に発信している。

また9月4日は創業者の佐野直史氏自身の誕生日でもある事から、「9月4日は串の日」と制定し、毎年キャンペーンを実施。そういったユニークな企画も話題集めに一役買っていると言っていいだろう。

全国1000店舗実現は可能なのか

このように、気軽に何度でも行ける店として、ちょい飲み、仕事帰りのくつろぎの場、仲間同士でのワイガヤ、女子会、法人の宴会、家族での食事などなど……様々な利用シーンに対応しているのが、時勢に合った新時代の強みだ。だからこそ店はいつも活気があり、週末は並ばないと入れないほど人気ぶりの維持している。

アルコールが安く、低価格のグループプランもあり、二次会での利用も多い。店内は大衆酒場のような開放的な空間で、価格の安さと独自性と話題性のある料理で「コスパ最強の店」とネットでの口コミも多く、顧客満足度も高い。

そんな新時代はさらなる店舗の拡大に向け、自社投資だけではなく、他人資源を活用したフランチャイズ展開も近年強化している。筆者が見る限り、成功の再現性が高い標準的な経営モデルであり、同社が掲げる「将来的には全国1000店舗の出店を目指す」という目標も、ハードルは高いが、けっして実現不可能ではないかもしれない。

商品やサービスが画一的な旧来の居酒屋チェーンは、規模の経済を発揮して価格における価値は提供できるが、品質における価値の提供においては、どうしてもあと一歩足りなくなる。客も、そうしたチェーンは安さこそ魅力に映っても、わざわざ足を運ぶ価値がないと判断してしまう。

そういった中で、斬新なコンセプトを持ち、メニューで独自性と話題性を演出し、かつ多店舗展開により得たスケールメリットで店舗を支援する新時代は、まさに“新時代の居酒屋”業態なのかもしれない。

【こちらも読む】『もはやローソンのお荷物「100円ローソン」の閉店ラッシュが止まらない…ピーク期から半減、客足も遠のく』

【こちらも読む】もはやローソンのお荷物「100円ローソン」の閉店ラッシュが止まらない…ピーク期から半減、客足も遠のく