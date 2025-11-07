７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円１９銭前後と前日の午後５時時点に比べ７０銭弱のドル安・円高となっている。



６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円０６銭前後と前日に比べ１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された民間の米労働市場調査で雇用の減速が示唆したことから一時１５２円８３銭まで軟化した。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内の追加利下げ観測が再び台頭し、前日の米長期金利が低下したことを受け、この日の東京市場でもドル売り・円買いが先行した。だた、朝方に１５２円８１銭をつけたあとは下げ渋る展開。時間外取引で米株先物が堅調な動きとなっていることや、米長期金利が上昇していることがドルの下支えとなっており、午前９時５０分ごろには１５３円２５銭近辺まで値を戻した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５４０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７６円７６銭前後と同３０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS