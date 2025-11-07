＜注目銘柄＞＝ヒガシＨＤ、「副首都構想」関連の好業績株 ＜注目銘柄＞＝ヒガシＨＤ、「副首都構想」関連の好業績株

ヒガシホールディングス<9029.T>は１０月２４日に発表した通期業績予想の上方修正をきっかけに株価水準を切り上げた後、戻り売りをこなしながら高値圏を維持している。「副首都構想」関連銘柄の好業績株として、引き続きマークをしておきたい。



同社は大阪地盤の物流会社。一般物流事業や３ＰＬ（サード・パーティー・ロジスティクス）事業のほか、ＩＴサービス事業やオフィス移転を支援するオフィスサービス事業なども手掛ける。２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算は、売上高が２６７億９９００万円（前年同期比２１．９％増）、経常利益が１９億２９００万円（同６５．２％増）と大幅な増収増益で同期間における過去最高業績を達成。大手ＥＣ向け輸送業務が拡大するなか、「ＮＥＸＴ ＧＩＧＡスクール構想」に伴うＩＣＴ機器の更新案件やオフィスサービス事業の大型案件受注など幅広い事業領域での業容拡大を背景に、成長を加速させている。



自維連立政権の成立により脚光を浴びる副首都構想を巡っては、日本維新の会の本拠である大阪が副首都となる可能性が指摘されている。構想が具体性を増した際には関西圏での人的流入の思惑から同社の運送事業の成長性が一段と注目されることとなりそうだ。９月中間期経常利益は、修正後の通期計画に対する進ちょく率が約５７％とあって、業績の更なる上振れの可能性も意識される。（如水）



出所：MINKABU PRESS