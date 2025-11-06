¥É·³´ÆÆÄ¡¢»àÆ®18²ó¤Ç»³ËÜÍ³¿¤«¤é¤Î»Ö´ê¾Ú¸À¡ÖËÍ¤¬Åê¤²¤Þ¤¹¡¢Ìî¼ê¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à·ãÆ®¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖABC¡×¤ÎÊÆ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âè3Àï¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ä¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤é¤¬½Ð±é¡£±äÄ¹18²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à»àÆ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë»á¤¬¡Ö¤â¤·¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÃ¯¤¬Åê¤²¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï10¿Í¤ÎÅê¼ê¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¥±¤«¥í¥Ï¥¹¤Î¤É¤Ã¤Á¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÌî¼êÅÐÈÄ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç13²ó¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¡Ä¡Ä¥¦¥£¥ë¡¢¤¢¤Î»þ¡Ê»³ËÜ¤Ï¡Ë²¿ÆüµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥¹¥ß¥¹¤Ë³ÎÇ§¡£»³ËÜ¤ÏÂè2Àï¤Ç9²ó1¼ºÅÀ¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1ÆüµÙ¤ß¤ò¶´¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÂè3Àï¤Ç¡¢±äÄ¹18²ó¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¸½¤ì¤ÆÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê»³ËÜ¤¬¡Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡ØËÍ¤¬Åê¤²¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ÇÌî¼ê¤ËÅê¤²¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¾Ú¸À¡£¡Ö¡Ê10ÈÖ¼ê¤Î¡Ë¥¯¥é¥¤¥ó¤¬4¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»³ËÜ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï18²óÎ¢¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÊü¤Á¡¢»³ËÜ¤ÏÅÐÈÄ¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤â¤·¥Õ¥ì¥Ç¥£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢Èà¡Ê»³ËÜ¡Ë¤Î½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡£¤¦¤ó¡¢Èà¤¬Åê¤²¤Æ¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
