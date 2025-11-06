この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あなたは、自分の麻雀の知識や判断力にどれくらい自信があるだろうか？牌効率は分かっていても、実戦では「場況」や「相手の読み」といった、より複雑な要素が絡み合ってくる。もし、あなたの「総合的な麻雀力」を測るための、厳選された「麻雀IQテスト」が6問あるとしたら、挑戦してみたくないだろうか？



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【厳選6問】麻雀IQテスト！あなたは何問正解できますか？」では、まさにその麻雀IQを試すための、珠玉の問題が3つのジャンルに分けて出題される。本記事では、そのテストの概要と、問われる思考のポイントを凝縮して紹介しよう。



あなたの「麻雀脳」を試す3つのジャンルーーー。

この動画で出題されるのは、単なる平面的な何切る問題ではない。あなたの麻雀知識の「深さ」と「応用力」が試される、以下の3つのジャンルから厳選された計6問だ。



１、立体何切る問題（2問）

・問われる力: 巡目、点数状況、捨て牌など、「場況」を正確に読み解く力。

・例: 15巡目の親番で、アガリよりも「形式テンパイ」による連荘を優先すべき局面での選択や、安牌として機能する数牌を見抜き、字牌を切るべきかの判断など、状況に応じた柔軟な思考が問われる。



２、正誤問題（2問）

・問われる力: 「捨て牌読み」「鳴き読み」の精度。

・例: 特定の局面における3つの見解（例：「この仕掛けはテンパイなら〇〇待ちが危険」「この捨て牌は染め手の速度が早そう」など）が、それぞれ正しい（マル）か間違っている（バツ）かを判断する。鳴き読みの法則や、相手の打点・速度を読む深い洞察力が試される。



３、3択問題（2問）

・問われる力: 高度な「危険牌察知」能力。

・例: 鳴き仕掛けやリーチの捨て牌を見て、3つの候補牌の中から「最も危険な牌」を1つだけ選び抜く。「食い伸ばし否定の法則」や「ゾーン読み」といった、上級者向けの読みの技術を駆使する必要がある。



まとめ：知識の総点検で、さらなる高みへーーー。

全6問を終えた時、あなたはいくつの「マル」を掴み取れただろうか？この麻雀IQテストは、単に正解数を競うものではない。自分がどこを理解していて、どこを見落としていたのかを再確認し、「知識の穴」を埋めるための絶好の機会だ。ぜひ動画本編で、あなたの麻雀IQに挑戦してみてほしい。そして、これまで無意識だったかもしれない重要な思考法を学び取り、あなたの麻雀をさらなるレベルへと引き上げてほしい。