【Numbers to know】Digiday編（10/30〜11/5）：フォーブス、 AI 活用のレコメンド刷新でCTR300％増 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月30日（木）〜11月5日（水））注目した数字をご紹介します。
300％
フォーブス、AI時代の読者行動に対応フォーブスは、AIプラットフォーム経由での読者データを活用し、記事ページのレコメンデーション機能を刷新した結果、クリック率が約300％上昇した。従来の文脈ベースからユーザーベースのパーソナライズ型に切り替えたもので、ホームページの改良でもクリック率が45％向上したという。同社は、AI主導の読者が求める「短く、速く、的確な情報体験」に応える設計を進めている（digiday.jp）。
86％
英紙ザ・サン、アドテク仲介を86％削減しAIエージェント構築へ英国のタブロイド紙のザ・サンは、広告の自動取引時代を見据え、プログラマティック広告事業向けのAIエージェントを社内で開発している。同紙はすでにアドテク仲介業者を大幅に整理し、過去18カ月でads.txtファイル数を86％削減したと発表。今後はWPPやScope3など需要側エージェントと直接やり取りできる体制を整え、AI主導の広告取引に備える構えだ（digiday.jp）。
22％