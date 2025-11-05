11月4日、俳優・永野芽郁（26）が『永野芽郁オフィシャルカレンダー2026』（SDP）を発売することが発表された。今年4月に俳優・田中圭（41）との不倫疑惑が報じられて以降、表舞台での仕事がほとんど見られない永野の新たな動きに、SNSは賑わいを見せている。

カレンダーの発売日は12月21日。春はピンクやグリーンの華やかな装い、夏はヨーヨーを手にした浴衣姿や、笑顔でスイカを頬張る爽やかな姿など、四季に合わせた永野のカットが詰まった内容だといい、永野のマネージャーは4日、Xでこうプッシュした。

《今回のカレンダーは「一緒に過ごす“春夏秋冬”」をテーマに制作！四季折々のスタイリングや、多彩なシチュエーションをぎゅっと詰め込みました。今年も本人、スタッフの拘りがたくさん詰まった特別なカレンダーとなっております》

この投稿には、永野の活動再開を待ちわびるファンから、こんな喜びの声が殺到している。

《ほんとに待ってました ありがとうございます…絶対買います！》

《今年もカレンダー発売のお知らせまだかな…とそわそわしていました 芽郁ちゃんと過ごす2026年も素敵な1年になること間違いなしです！》

《早速予約させていただきました！届くのが楽しみです》

カレンダー発売を報じたスポーツ紙などの記事では、永野の《来年もファンの皆さんと共に歩んでいきたい》という思いが込められていることが記されていた。しかし、この永野が寄せた「20文字」のコメントに、一部からはこんなツッコミも起こっている。

《来年もファンの皆さんと共に歩みたい？えっ？あんな裏切り方して？納得いく説明ないまましれっと宣伝。ある意味ハート強いな》

《来年もファンの皆さんと歩んでいきたいと、カレンダーを年末発売予定！って、鉄のメンタルだな。笑》

《今までと同じテンションでカレンダー出してくる永野芽郁メンタル強すぎんか》

「永野さんと田中さんの不倫疑惑が『週刊文春』で報じられたのが、今年4月下旬のこと。報道が出るや否や、双方の事務所が疑惑を否定したのですが、同誌はその後、永野さんと田中さんのものとされるLINEのスクショ、手を繋いだ2ショットや、田中さんが永野さんの自宅を訪れる様子など“証拠写真”を出しています。それでも、永野さん側はLINEについて“そのようなやり取りはしていない”と完全否定し、親密な写真も“誤解”で押し切っています。

結果的に、永野さんはパーソナリティを務めていたラジオ番組を降板、出演予定だった’26年の大河ドラマも降板するなど、事実上の活動休止に入ったわけですが、疑惑に関してファンが納得できる釈明がなされたとは言い難い。そのような状況で《来年もファンの皆さんと〜》というコメントには、ファンも複雑な思いを抱くのではないでしょうか」（スポーツ紙記者）

永野といえば最近も、自身のプライベートをめぐって、ファンから不安視されかねない報道が波紋を広げていた。

「10月30日に『女性セブンプラス』で、同月下旬、永野さんが都内で行われた有名シンガーソングライターのライブを観覧したことが報じられました。ただ、同誌では、永野さんと男性が会場周辺を歩く2ショットを撮られていたんです。相手は永野さんのマネージャーを務めていた男性で、気心の知れた人物とのことですが、やはり異性との2ショットというのは、一連の騒動を再燃させかねず、SNSでは一部でイメージの悪化を懸念する声が上がっていましたね」（前出・スポーツ紙記者）

とはいえ、永野は10月25日の『Smart FLASH』で、Netflix作品の年内のクランクインが決定したことが報じられるなど、本格復帰も目前。今度こそ“共に歩む”ファンの期待を裏切ってはいけない。