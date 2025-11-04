2025年で歌手デビュー30周年を迎えた華原朋美。9月にスペシャルライブを開催し、多くのファンを熱狂させた。しかし現在、華原の変貌した姿が心配されている。発端となったのは、10月4日に華原がXに投稿したポストだ。

「華原さんは実業家の堀江貴文氏がプロデュースした飲食店で、ツアーの打ち上げをおこなったことを報告していました。ただ、写真中央の華原さんは、頬がげっそりこけ、首元はやや骨ばって見えたのです。一時期、ふっくらしていた華原さんですが、最近は顔周りがスッキリしたビジュアルが好評でした。11月に入って、この投稿がSNSで拡散され、スッキリを通り越して“激やせ”した華原さんが、注目を集めることになったのです」（芸能記者）

実際、Xでは

《ちょっと痩せ過ぎじゃないか…》

《すごい激やせ大丈夫かな》

など、華原を心配する声があがっている。華原は2019年に一般男性と未婚のまま長男を出産し、SNSで子育ての様子を発信することも多い。出産後、体型の変化が話題になっていた。

「2023年には、体重を79キロから50キロ近くまで落とし、30キロの減量に成功したことをブログで報告しています。ダイエットに関して、筋トレや岩盤浴、食事制限など工夫を重ねていたことを明かしていました。大幅な減量後、多少顔周りがふっくらした時期はあったものの、2年経っても細身のスタイルを維持しており、彼女のプロ意識を称賛する向きも多かったのです」（前出・芸能記者）

ただ、華原のブログでは、“異変”も見られるという。

「7月8日を最後に、3カ月以上更新されていないのです。これまでも、更新の間隔が空くことはありました。ただ、6月28日に息子と撮影した際の華原さんは、顔周りはややふっくらしており、健康的に見えました。これまでは、大幅にやせたときも、その経緯をブログにつづっていましたが、今回は突然華原さんがげっそりやつれたように見えたため、心配した人もいたのだと思われます」（同前）

ファンの前に元気な姿を見せてくれることを願うばかりだ。