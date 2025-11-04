9年前に閉校となった校舎を活用し、大分県杵築市に野草の魅力を伝える喫茶室がオープンし、交流拠点としての活用が期待されています。

【写真を見る】旧校舎が喫茶室に 野草の魅力を発信 ドクダミ茶や桑の葉ケーキ提供 大分

杵築市山香町の旧山浦小学校は、2016年に閉校となりました。その校舎を活用し、野草の魅力を発信する喫茶室がオープンしました。11月1日のグランドオープンには、地区の内外から多くの人が訪れ、こだわりのメニューを楽しみました。

（野草の里やまうら・事務局 青木美香子さん）「地元でたくさんおいしい野菜や果実も取れますので、お出しするする料理は全部健康になっていただきたいという希望と夢をもって作っている」

地域の人たちが運営する「野草の里やまうら」では、ジビエや野菜、米など地元の食材や野草を使ったメニューを提供しています。この日は、荒廃した竹林でとれたタケノコをたっぷり使った鹿肉の担々丼や、かつて養蚕が盛んだった地域の桑の葉を使った米粉ケーキなどが振る舞われました。

また、ドクダミやスギナ、オオバコなど、日本の里山ならではの野草で作ったブレンド茶とケーキの試食会も行われました。

（試食した人）「うまい。よかったね」「どくだみかな？おいしいですさっぱりしていて」「やさしい味がしましたね」

さらに、空き教室を活用して、地元のヨモギを使ったよもぎ蒸し室も設けられています。小学校の閉校から9年半。再び人々の集いの場となった喫茶室は、多世代の交流拠点として、また地区の内外をつなぐ新たな役割を担っています。

（訪れた人）「卒業生なので、ここが活性化してよかった」「こういう場所が今までなかったので、今後また来たいとすごく思う」

（青木美香子さん）「ようやくここまで到達できたのは、山浦地域の人たちが本当に努力してきたことですので、今後は地域外の人も一緒に活動ができるまた発展していくような形になれば」

「やまうら喫茶室」は、日曜と月曜の週2日オープン。野草を通して山浦の魅力を発信し、地域を盛り上げていきます。