「ロングセラーでベストセラー」普通なのに上質だから「選ばれ続ける名品」

新しい流行やテイストを気負わずとり入れてみたい。そんな気持ちをリアルに引き寄せるために、どんな装いも支えてくれる安心感をそなえた「理由のあるベーシック」に着目。これまでもこれからも。スタイルに寄り添い続ける逸品だけを集めました。







タイムレスに愛される「王道中の王道」

言わずと知れた老舗ブランドのあの名品の魅力をあらためて深掘り。長年の歴史をひもとくと、「王道」と呼ばれる理由が見えてくる。







着るたびに体になじむテーラードシャツ

〈右から〉白ノーカラーシャツ、ブルーシャツ／ともにINDIVIDUALIZED SHIRTS（メイデン・カンパニー）



brand : Individualized Shirts

item : Tailored Shirts



1961年の創業以来、ニュージャージーの職人が１着ずつ仕立て上げるテーラーメイドシャツ。“CLASSIC FIT”のブルーシャツは、高品質なオックスフォード生地を使用し、着るたびに豊かな味が生まれる。“RELAXED FIT”の白シャツは、ツイル生地特有の上品なツヤのある質感が魅力。







構築的なトゥが目印のブランドの名作

スニーカー／アディダス オリジナルス（アディダス コールセンター）

brand : adidas Originals

item : Low Cut Sneakers



シェル型トゥ×辛口モードなレザーアッパーが象徴的な「SUPERSTAR II」。スタイリッシュなルックスながら、足元に重みを足せる唯一無二のボリュームシルエットは、誕生後50年以上たった今でも人気。パッド入りのシュータンと、アウトソールのラバー素材によって快適なはき心地を実現。正統派な装いのハズし役としても使える。







90年代を思わせるヴィンテージライクな風合い

デニムパンツ／ともにLevi’s®（リーバイ・ストラウス ジャパン） 23〜28インチの幅広いサイズ展開も魅力。



brand : Levi’s®

item : Denim Pants



Levi’s®のアイコン的存在である501®。その中でも「501® ’90S」は、90年代に着想を得たモデルで、ゆったりとしたシルエットが特徴ながら、ストレートフィットで、どんな靴を合わせてもすらりとしたスタイルを実現。最高級のセルビッジデニムを使用していて、色落ち感も楽しめる。







