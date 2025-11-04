東京都立川市内のららぽーと立川立飛内に「ディズニーストア ららぽーと立川立飛店」がグランドオープン！

オープンを記念し、店舗限定グッズの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施されます☆

「ディズニーストア ららぽーと立川立飛店」グランドオープン

グランドオープン日：2025年12月3日（水）

※グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となります

所在地：〒190-0015 東京都立川市泉町935番地の1 ららぽーと立川立飛 1F

営業時間：平日 10:00〜20:00／土日祝 10:00〜21:00

「ディズニーの魔法で命を吹き込まれた絵本」をイメージした店舗デザインを使用した「ディズニーストア ららぽーと立川立飛店」がグランドオープン！

新店舗には、ディズニーの魔法で命を吹き込まれた絵本をイメージした、明るい色合いの温かみのあるデザインが使用されます。

エントランスでは、「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」のスタチューがゲストをお出迎え。

店内は、伝説のアニメーターたち“ナイン・オールド・メン”が描いたディズニーキャラクターのアートで彩られます。

さらに「くまのプーさん」のぬいぐるみフォトスポットや『シンデレラ』をテーマにしたフィッティングルームも登場。

たくさんのディズニーキャラクターに囲まれながら、お買い物を楽しめるショップです。

店内には、ディズニーやピクサーのグッズが約1,300点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」グッズもラインナップ。

さらにぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、人気ブランドとの共同企画グッズなどが、幅広く取り揃えられます☆

ららぽーと立川立飛店限定グッズ

グランドオープンを記念して、ららぽーと立川立飛店限定グッズを発売。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のぬいぐるみキーチェーンや“TACHIKAWA”のロゴが入ったトートバッグなどがラインナップされます☆

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

ぬいぐるみキーチェーン ミッキーマウス

価格：2,800円(税込)

公園でのんびりしている「ミッキーマウス」をイメージしたぬいぐるみキーチェーン。

カジュアルなコーディネートに身を包んだ、ファン必見の限定グッズです。

ぬいぐるみキーチェーン ミニーマウス

価格：2,800円(税込)

ボーダー柄のワンピースと大きなリボンがお似合いな「ミニーマウス」

スニーカーには「ミッキーマウス」とお揃いの、ラメをあしらったシルバーの靴紐を使用しています。

トートバッグ

価格：1,200円(税込)

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインした、“TACHIKAWA”の文字が映えるトートバッグ。

片手を上げながら笑みを浮かべる、2人で同じポーズをとる姿もポイントです。

巾着入りクッキー

価格：1,500円(税込)

来店記念としてはもちろん、お土産にもぴったりな巾着入りクッキー。

食べ終わったあとの巾着は小物入れとして愛用できます。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ

価格：各1,800円(税込)

ディズニーストアが展開するぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」の、立川立飛店限定デザイン。

グランドオープンにふさわしいドレッシーな装いの「ミッキーマウス」と

ピンクを基調にしたドレスを着た「ミニーマウス」

立川の名産品“うど”のコスチュームを身につけた「ドナルドダック」がラインナップされます☆

グランドオープン記念 プレゼントキャンペーン

実施期間：2025年12月3日（水）〜なくなり次第終了

グランドオープンを記念したプレゼントキャンペーンも開催！

税込み5,000円以上購入された方に、ららぽーと立川立飛店限定デザインのオリジナルトートバッグがプレゼントされます。

さらに店内では、希望された方にららぽーと立川立飛店限定のショップカードがプレゼントされます。

※詳しくはディズニーストアキャストにおたずねください

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※内容は都合により中止、または変更される場合があります

ディズニーストアクラブポイント5倍キャンペーン

実施期間：2025年12月3日（水）〜12月7日（日）

ディズニーストアクラブのポイント5倍キャンペーンを実施。

期間中、ららぽーと立川立飛店限定で、ディズニーストアクラブプレミアムメンバーの方に付与されるポイントが5倍となります。

ディズニーの魔法で命を吹き込まれた絵本をイメージした、明るい色合いの温かみのあるデザイン店舗。

2025年12月3日にグランドオープンする「ディズニーストア ららぽーと立川立飛店」の紹介でした☆

