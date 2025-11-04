“TACHIKAWA”の文字が映える限定グッズも！ディズニーストア ららぽーと立川立飛店
東京都立川市内のららぽーと立川立飛内に「ディズニーストア ららぽーと立川立飛店」がグランドオープン！
オープンを記念し、店舗限定グッズの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施されます☆
「ディズニーストア ららぽーと立川立飛店」グランドオープン
グランドオープン日：2025年12月3日（水）
※グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となります
所在地：〒190-0015 東京都立川市泉町935番地の1 ららぽーと立川立飛 1F
営業時間：平日 10:00〜20:00／土日祝 10:00〜21:00
「ディズニーの魔法で命を吹き込まれた絵本」をイメージした店舗デザインを使用した「ディズニーストア ららぽーと立川立飛店」がグランドオープン！
新店舗には、ディズニーの魔法で命を吹き込まれた絵本をイメージした、明るい色合いの温かみのあるデザインが使用されます。
エントランスでは、「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」のスタチューがゲストをお出迎え。
店内は、伝説のアニメーターたち“ナイン・オールド・メン”が描いたディズニーキャラクターのアートで彩られます。
さらに「くまのプーさん」のぬいぐるみフォトスポットや『シンデレラ』をテーマにしたフィッティングルームも登場。
たくさんのディズニーキャラクターに囲まれながら、お買い物を楽しめるショップです。
店内には、ディズニーやピクサーのグッズが約1,300点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」グッズもラインナップ。
さらにぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、人気ブランドとの共同企画グッズなどが、幅広く取り揃えられます☆
ららぽーと立川立飛店限定グッズ
グランドオープンを記念して、ららぽーと立川立飛店限定グッズを発売。
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のぬいぐるみキーチェーンや“TACHIKAWA”のロゴが入ったトートバッグなどがラインナップされます☆
※数量限定のため、なくなり次第終了となります
ぬいぐるみキーチェーン ミッキーマウス
価格：2,800円(税込)
公園でのんびりしている「ミッキーマウス」をイメージしたぬいぐるみキーチェーン。
カジュアルなコーディネートに身を包んだ、ファン必見の限定グッズです。
ぬいぐるみキーチェーン ミニーマウス
価格：2,800円(税込)
ボーダー柄のワンピースと大きなリボンがお似合いな「ミニーマウス」
スニーカーには「ミッキーマウス」とお揃いの、ラメをあしらったシルバーの靴紐を使用しています。
トートバッグ
価格：1,200円(税込)
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインした、“TACHIKAWA”の文字が映えるトートバッグ。
片手を上げながら笑みを浮かべる、2人で同じポーズをとる姿もポイントです。
巾着入りクッキー
価格：1,500円(税込)
来店記念としてはもちろん、お土産にもぴったりな巾着入りクッキー。
食べ終わったあとの巾着は小物入れとして愛用できます。
うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ
価格：各1,800円(税込)
ディズニーストアが展開するぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」の、立川立飛店限定デザイン。
グランドオープンにふさわしいドレッシーな装いの「ミッキーマウス」と
ピンクを基調にしたドレスを着た「ミニーマウス」
立川の名産品“うど”のコスチュームを身につけた「ドナルドダック」がラインナップされます☆
グランドオープン記念 プレゼントキャンペーン
実施期間：2025年12月3日（水）〜なくなり次第終了
グランドオープンを記念したプレゼントキャンペーンも開催！
税込み5,000円以上購入された方に、ららぽーと立川立飛店限定デザインのオリジナルトートバッグがプレゼントされます。
さらに店内では、希望された方にららぽーと立川立飛店限定のショップカードがプレゼントされます。
※詳しくはディズニーストアキャストにおたずねください
※数量限定のため、なくなり次第終了となります
※内容は都合により中止、または変更される場合があります
ディズニーストアクラブポイント5倍キャンペーン
実施期間：2025年12月3日（水）〜12月7日（日）
ディズニーストアクラブのポイント5倍キャンペーンを実施。
期間中、ららぽーと立川立飛店限定で、ディズニーストアクラブプレミアムメンバーの方に付与されるポイントが5倍となります。
ディズニーの魔法で命を吹き込まれた絵本をイメージした、明るい色合いの温かみのあるデザイン店舗。
2025年12月3日にグランドオープンする「ディズニーストア ららぽーと立川立飛店」の紹介でした☆
