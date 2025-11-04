「KEY TO LIT」のオリジナルフォンタブが抽選で当たる！ミクシオマーケティング ノンフライポテトチップス「TRICKS」キャンペーン

ミクシオマーケティングは、ヘルシーなノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」を対象とした「いつも一緒に！TRICKSプレゼントキャンペーン」を2025年11月7日(金)より開催します。

TRICKS 2箱を購入したレシートで応募すると、オーリーBIGサイズぬいぐるみや、STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「KEY TO LIT」のオリジナルフォンタブが抽選で当たります。

ミクシオマーケティング ノンフライポテトチップス「TRICKS」キャンペーン

応募期間：2025年11月7日(金)〜12月31日(水)

応募方法：TRICKS 2箱購入で1口応募(レシート応募)

対象レシート期間：2025年11月1日(土)〜12月31日(水)

※応募方法の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください

「いつも一緒に！TRICKSプレゼントキャンペーン」は、TRICKSを購入した方を対象としたレシート応募型抽選キャンペーンです。

応募時に2種類の豪華プレゼントから好きな景品を選べます☆

景品A：オーリーBIGサイズぬいぐるみ

抽選：5名様

景品Aは、「オーリーBIGサイズぬいぐるみ」です。

抽選で5名様にプレゼントされます。

景品B：TRICKSオリジナル KEY TO LITフォンタブ(ストラップ付)

抽選：500名様

景品Bは、「TRICKSオリジナル KEY TO LITフォンタブ(ストラップ付)」です！

STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループで、メンバーが5都市をまわるアリーナツアーを行った「KEY TO LIT」のオリジナルデザイン！

抽選で500名様に当たります。

対象商品「TRICKS」

価格：各432円(税込) ※15g(約5枚)×12袋入り

種類：オリジナル味(JANコード：8994391000027)、キムチ味(JANコード：8994391000034)、アジアンBBQ味(JANコード：8994391000041)、サワークリームオニオン味(JANコード：8994391000478)

対象商品は、ヘルシーなノンフライポテトチップス「TRICKS」です。

1枚あたり約17kcalとヘルシーなのが特徴！

2025年新発売のサワークリームオニオン味を含む4種類が展開されています。

インドネシア全土で高級菓子として販売されており、ガルーダ航空国際線機内での提供実績もある人気のお菓子です。

TRICKSを食べて、オーリーのぬいぐるみや「KEY TO LIT」の限定グッズが当たるチャンス！

ミクシオマーケティングが2025年11月7日より開催する「いつも一緒に！TRICKSプレゼントキャンペーン」の紹介でした。

