VANILLABEANSのクリスマスケーキ♡ペルー産カカオ香る限定スイーツ登場

横浜発のクラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS（バニラビーンズ）」から、2025年のクリスマスを彩る限定スイーツが登場。ペルー・ピウラ産カカオを使用した新作ケーキ「クリスマスカカオ・ペルー」や、人気の9層ケーキ「ショコラ・アメール」、自分で積み上げて楽しむ「ツリーチョコレート」など、見た目も味も特別なラインアップが勢ぞろい。今年の冬は、大切な人とチョコレートの幸せを分かち合って♡

ペルー産カカオが主役♡新作「クリスマスカカオ・ペルー」

クリスマスカカオ・ペルー

今年の新作「クリスマスカカオ・ペルー」（税込5,724円）は、ペルー・ピウラ産カカオを主役にした特別なチョコレートケーキ。

プラムを思わせる華やかな香りと、チェリーの酸味が織りなす上品な味わいが魅力です。

ピスタチオの香ばしさが重なり、口に入れるたび異なる表情を見せてくれます。小ぶりながらも深みのある味わいで、ホリデーシーズンの食卓を華やかに彩ります。

人気の9層ケーキ＆小さな贅沢も勢ぞろい

ショコラ・アメール

毎年人気の「ショコラ・アメール」（税込5,724円）は、9層構造で生地やムース、ガナッシュが絶妙なハーモニーを奏でる贅沢なチョコレートケーキ。

ショコラ・プリズム

少人数でも楽しめるミニサイズ「ショコラ・プリズム」（税込3,078円）も登場。

ウィンターコレクション

ショコラカレ・アドベントカレンダー

さらに、サクサクのクッキーで生チョコをサンドした「ウィンターコレクション」（4個入1,987円～）や、毎日違う味を楽しめる「ショコラカレ・アドベントカレンダー」（税込5,508円）など。

ギフトにもぴったりな限定アイテムがラインアップ♡

チョコレートで笑顔を届ける♡「One cake One love」プロジェクト

VANILLABEANSでは、クリスマスケーキ1台につき1ドルをカカオ原産国支援に充てる「One cake One love」企画を実施中。

売上の一部を、カカオ農園の植樹や栽培支援を行う「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」に活用しています。

おいしいケーキを楽しむことが、遠くの誰かの笑顔につながる──そんな優しさあふれる取り組みも、バニラビーンズの魅力です。

幸せをつなぐ、甘くとろけるクリスマスを♡

心ときめくチョコレートの香りに包まれて過ごすクリスマス。VANILLABEANSの限定コレクションは、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです。

上質なカカオの味わいと、作り手の想いが詰まったケーキやスイーツで、今年の冬を甘く優しいひとときに。笑顔とぬくもりが広がる、特別なクリスマスをお楽しみください♡