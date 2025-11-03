これは抵抗できない……！ YouTubeチャンネル「TINY KITTEN」では、仕事中の飼い主を誘惑する子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎて何度も見ちゃう」「この誘惑には耐えられないね」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが《箱からひょっこり》顔を出して飼い主さんを見つめる子猫の姿です！

不満そうな子猫はついに…

注目を集めたのは「Adorable kitten tells dad, “don’t work.” play with me」という動画。パソコン横の箱から身を乗り出す子猫が、飼い主さんを見つめている様子からスタートします。仕事の手を一向に止めてくれない飼い主さんに、寂しそうに目を細めて「かまってニャ〜」と小さく鳴きます。

じっと飼い主さんを見つめる子猫ですが、規則的に聞こえるキーボードの音が気持ちよくて（？）、思わずウトウト。飼い主さんも思わず作業を止め、カメラを近づけて子猫の様子をうかがいます。

目を覚ました子猫は、飼い主さんに見つめられていることに気付いたようです。「もう仕事は終わったニャ？ 遊んでニャ〜」と必死に訴える子猫に、ついに飼い主さんは根負け。子猫の頭を優しくなでます。しかし、少ししかなでてくれない飼い主さんに子猫は不満そう……。

なかなかかまってくれない飼い主さんに我慢できなくなった子猫は、ついに箱から身を乗り出して「仕事を止めて、一緒に遊ぼうニャー！」と必死にアピール。箱から出そうな勢いの子猫の頭を、なだめるようになでて……という展開です。

動画を見た人からは「私ならなでるのをこんなに我慢できないよ」「こんな子がそばにいたら、かわいすぎて仕事にならない！」と、子猫のかまってアピールにメロメロになっている様子でした。仕事中に誘惑してくる子猫の姿をぜひチェックしてみてください。