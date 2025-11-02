この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Mリーグで起きた、あの衝撃的な一発放銃。セガサミーフェニックス・竹内元太選手が、オーラスでまさかの一発放銃となった。解説席も「通りそうに見える7mが…」と口にした、あの瞬間の裏には、一体どのような「読み」の攻防が隠されていたのだろうか？もし、あなたが「捨て牌読み」のセオリーを学んだにもかかわらず、なぜか痛い放銃をしてしまうのだとしたら、その「読み」に潜む「罠」を知りたくないだろうか？



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】強くなるには欠かせない読み！元太選手が一発放銃した理由を深掘り解説」では、まさにその竹内元太選手の一発放銃シーンを題材に、強くなるためには欠かせない高度な「捨て牌読み」の技術と、その落とし穴について徹底的に深掘り解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



読みのセオリー：「1」が早く、「2」が遅い捨て牌の法則ーーー。

まず動画で解説されるのは、竹内選手が直面した捨て牌のパターンだ。それは、「1（例：1m）」が序盤に切られているにもかかわらず、「2（例：2m）」がリーチ宣言牌という遅い巡目で切られたというものだ。



この捨て牌には、以下の「読み」が成立するとされる。

・推測: 相手は「1」を先に切った後も、何らかの理由で「2」を意図的に手元に残していた。

・理由: その理由として最も考えられるのは、「2」が「4」と組み合わさった複雑な形（例：224、244、24456など）で使われていた可能性だ。

・結論: 相手の手牌にはすでに「4」が使われている可能性が高いため、単純な「4-7」の両面待ちの可能性は低い、と読むことができる。



なぜ元太選手は放銃したのか？「読み」の罠とはーーー。

では、なぜ竹内選手はこの「読み」が通用する（＝7mが通りそうに見える）状況で、7mを切り、放銃してしまったのか？

その答えは、「読みの例外」にある。このセオリーが否定するのは、あくまで「単純な両面待ち」だ。しかし、相手（一馬選手）の手牌は、「24567」から「2」を切った「4567」のノベタンの複合形だったためだ。

つまり、この「読み」は強力だが、「複合形」や「亜両面」といった例外的な形には無力であり、それこそがこの「読み」に潜む最大の「罠」だったのである。



読みを深める重要ポイント：「2」が切られたタイミングーーー。

さらに動画では、この「読み」の精度を格段に上げるための、非常に重要な補足がなされる。それは、「2」が「リーチ宣言牌」として切られたのか、それとも「リーチより前に」切られたのか、というタイミングの違いだ。

・「2」がリーチ宣言牌（元太選手のケース）: 複合形の待ち（例：ノベタン）が残っている可能性があり、まだ危険が残る。

・「2」がリーチより前に切られている: 相手がテンパイする前に、その複雑な形を解消して「2」を捨てたと読めるため、より高い精度で「4-7」待ちの可能性を否定できる。

また動画内では、これが3の場合だったらどうか？も解説されている。ぜひ本編で。



まとめ：読みの「原理」と「例外」を知ることが、強さへの近道ーーー。

麻雀の「読み」は、決して絶対的なものではない。元太選手の一発放銃は、オーラスで押さざるを得ない状況と、セオリーの「例外」という不運が重なった結果だった。しかし、この一局から我々が学ぶべきことは多い。単にセオリーを暗記するのではなく、「なぜそう読めるのか」という原理と、「その読みが通用しない例外は何か」を深く理解すること。それこそが、麻雀の読みをマスターし、強くなるために欠かせない思考法なのだ。ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説と、関連する他の「読み」の技術（例：「1」と「3」が離れて切られた場合）も学び、あなたの麻雀をさらなる高みへと引き上げてほしい。