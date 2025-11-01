ＢＳテレ東「シネマクラッシュ」「シネクラ！プラス」１１月の放送ラインナップ解禁

１１月１１日（火）は「ナイル殺人事件」

無料テレビでの初放送決定



ＢＳテレ東では「シネマクラッシュ」（火曜よる７時放送・不定期）と「シネクラ！プラス」（土日祝ほか・不定期）にて、往年の名作映画から最新の話題作まで様々なラインナップを放送しております。

11月は無料テレビ初放送作品、世界初のピュア4K放送作品など、ジャンルもアクション大作から、サバイバル、ミステリーまで様々なラインナップをご用意しました。

今月のイチ推しは11月11日（火）放送の「ナイル殺人事件」！無料テレビでは初放送です。ぜひご期待ください。

≪11月ラインナップ≫

※都合により放送内容を変更する可能性があります。



11月3日(月・祝) 夕方５時～

シネクラ！プラス『スノーホワイト』【4K制作】

© 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.

グリム童話の「白雪姫」を大胆アレンジ。

悪の女王に国を乗っ取られたスノーホワイト…

追っ手や様々な困難を乗り越え、美しき姫は、女王を倒すため

ついに、ドレスを脱ぎ捨て、騎士の甲冑を身にまとう！

「トワイライト」のクリステン・スチュワート、

「マッドマックス 怒りのデス・ロード」のシャーリーズ・セロン、「アベンジャーズ」シリーズのクリス・ヘムズワースら豪華俳優陣が出演。戦うヒロインの姿を描くアクションアドベンチャー！

【製作年／国】2012年／アメリカ

【監督】ルパート・サンダーズ

【出演】クリステン・スチュワート（【声】坂本真綾）、

シャーリーズ・セロン（【声】小雪）

クリス・ヘムズワース（【声】椎名桔平）





11月4日(火) 夜７時～

シネマクラッシュ『レッド・オクトーバーを追え！』【4K制作】

TM, ® & ©2025 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

突然姿を消した最新鋭の原子力潜水艦。艦長の目的は奇襲か？亡命か？超大国の思惑が錯綜する！世界的ベストセラー“ジャック・ライアン”シリーズを「ダイ・ハード」の監督、ジョン・マクティアナンがショーン・コネリー主演で映画化した超大作！【製作年／国】1990年／アメリカ【監督】ジョン・マクティアナン【出演】ショーン・コネリー（【声】坂口芳貞）、アレック・ボールドウィン（【声】江原正士）、スコット・グレン（【声】田中信夫）、ジェームズ・アール・ジョーンズ（【声】藤本譲）、サム・ニール（小川真司）



【今月のイチ推し！】

11月11日(火) 夜７時～

シネマクラッシュ『ナイル殺人事件』【4K制作】

〈無料テレビ初放送！〉

© 2020 20th Century Studios.

アガサ・クリスティによる名作を、名優ケネス・ブラナーが、

監督と主演の二刀流で映画化する人気シリーズの第２弾。

エジプト・ナイル川をめぐる豪華客船の中でおきた殺人事件の

容疑者は乗客全員。愛の数だけ、秘密がある…。

“世界一の名探偵”エルキュール・ポアロが挑む禁断のトライアングル・ミステリー。

ＢＳテレ東4Kでは世界初のピュア4Kでお楽しみいただけます。



【公開年／国】2022年／アメリカ

【監督】ケネス・ブラナー

【出演】トム・ベイトマン（【声】中村悠一）、アネット・ベニング（【声】榊原良子）、ケネス・ブラナー（【声】広瀬彰勇）、

アリ・ファザル（【声】内田岳志）、ガル・ガドット（【声】甲斐田裕子）

（※）ピュア４K放送とは、配給会社から提供された4K映像素材を用い、その本来の高画質を100％活かして、放送することです。



11月16日(日) 午後2時～

シネクラ！プラス『ザ・マウンテン 決死のサバイバル21日間』【4K制作】

© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

極寒の雪山に墜落した飛行機。互いに見知らぬ男女が

壮絶な大自然の中、生存への唯一の望みをかけ、互いの命を預け合うことを余儀なくされる。極限状況下で試される信頼と絆。

「タイタニック」のケイト・ウィンスレット、

「アベンジャーズ」シリーズのイドリス・エルバ主演の

心を揺さぶる感動のサバイバル・アドベンチャー。



【製作年／国】2017年／アメリカ

【監督】ハニ・アブ・アサド

【出演】ケイト・ウィンスレット（【声】皆川純子）

イドリス・エルバ（【声】楠大典）

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・五十嵐智之（テレビ東京 映画部）

11月もバラエティ豊かな作品が揃いました。イチ推しは無料テレビ初放送の『ナイル殺人事件』。今回も、エジプトの雄大な風景をバックに探偵ポアロの名推理が冴えわたります。本作では名探偵ポアロが、なぜ、ぴんとはね上がった大きな口髭をたくわえているのか、その秘密も明らかに。さらにＢＳテレ東4Kでは世界初のピュア4K放送でご覧いただけます。

なお、ＢＳテレ東の洋画放送は全作品、日本語吹替版ありの二カ国語放送。吹替を務める声優陣の熱演も是非お楽しみください。

≪番組概要≫

【タイトル】 「シネマクラッシュ」「シネクラ！プラス」 【放送日時】 「シネマクラッシュ」（火曜日よる７時・不定期）「シネクラ！プラス」（各作品の放送予定を参照ください） 【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ７ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送 【プロデューサー】 五十嵐智之 【番組公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/cinema/ 【コピーライト】 『スノーホワイト』 © 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.『レッド・オクトーバーを追え！』 TM, ® & ©2025 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.『ナイル殺人事件』 © 2020 20th Century Studios.『ザ・マウンテン 決死のサバイバル21日間』 © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.