¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄVSÈþÍÆ³°²Ê°å¡Ö·Ý¿ÍÉÔÍ×ÏÀ¡×¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥¿¥Ö¥Ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò²õ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë24»þ¡Ë¡£10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤»¡ª¥¬¥Á¸ý·ö²Þ²¦·èÄêÀï¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
·ý¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î³ÊÆ®µ»¡Ö¸ý·ö²Þ¡×¡£»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤ËÇÍëÊ»¨¸À¤òÅÇ¤»¶¤é¤¹1VS1¤Î¸ý·ö²Þ¤¬³«Ëë¡ª 4¿Í¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¬¡¢·ÝÇ½³¦°ì¤Î¸ý·ö²Þ²¦¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤È²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ³°²Ê°å¡¦¥É¥é¥´¥óºÙ°æ¤È¸ý·ö²Þ¡ª
ºÙ°æ¤ÏÊÐº¹ÃÍ76¤ò¸Ø¤ë¹ñÎ©ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢2020Ç¯¡¢½ÂÃ«¤Ë¡ÖÈþÍÆ³°²Ê ¥¢¥Þ¥½¥é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³«¶È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¯¶È¤·¤¿¤¤¿Í¤¬½Ð»ñ¤òµá¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ê¤¤Êª¸À¤¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÙ°æ¤Ï¡¢¡Ö·Ý¿Í°Ê³°¤Ë¤â¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤Æ¤â¶¡µë²áÂ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¡Ö·Ý¿ÍÉÔÍ×ÏÀ¡×¤ò¼çÄ¥¡£µ×ÊÝÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤«¤éÁ´°÷·Ý¿Í¤ò¾Ã¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡© ²¿¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Öµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¤ò¥Ç¥£¥¹¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÙ°æ¡£
¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥Í¥¿¤òYouTube¤Ç¸«¤¿¤È¤¤¤¦ºÙ°æ¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖÇ¯´Ö700¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª YouTube¤À¤±¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¸ÜµÒ¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤«¤é·à¾ì¤Ë¶âÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿µÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬YouTube¤À¤È¸ì¤ë¤Ê¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¼Â¤ÏºÙ°æ¡¢°å³ØÉô¤òÌ´¸«¤ë³ØÀ¸¸þ¤±¤Î½Î¤â·Ð±Ä¡£¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê²¼ÉÊ¤Ê·ÝÉ÷¤Ë°±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ò·üÇ°¤·¡¢¡ÖÆÇÀå·Ý¿Í¤ÏÉÔÍ×¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æµ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÏÌÌÇò¤¤¡£É½¸½¼Ô¤òÇû¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤â¡£
ºÙ°æ¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÏÈ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¸·×¤ÎÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤·Ý¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÌäÂê»ë¤¹¤ë¤È¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¢YouTube¡¢SNS¤Ê¤É³èÆ°¤Ç¤¤ë¾ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡ª
¤µ¤é¤ËºÙ°æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤¹¤ë¾®Åç¤è¤·¤ª¤ä¡¢³Ú¤·¤¯´Á»ú¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¥É¥ê¥ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¥ª¥¸¥ó¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¡¦¼ÄµÜ¶Ç¤Î¤è¤¦¤Ê·Ý¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÇÀå·Ý¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È¤â¡£¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿Ì¡ºÍ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ÎÊªº¹¤·¤ÇÂ¬¤Ã¤¿¡Ø²¼ÉÊ¡Ù¤À¤Î¡Ø¥â¥é¥ë¡Ù¤À¤Î¡Ø¶µ°é¡Ù¤À¤Î¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤«¤é²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥¿¥Ö¥Ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò²õ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¡£
¡Öº£¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¾Ð¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÙ°æ¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤ÏÂÇ¤Æ¤ëµå¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¤µå¤¬¤¢¤ë¡£²¶¤ÏÂÇ¤Æ¤ëµå¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤à·ÝÉ÷¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£ÀÚ¤ê¹þ¤Þ¤º¤ËÈÖÁÈ½Ð¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤º¤Ë¶â¤À¤±¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤ë¿Í´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤è¡ª (¼«Ê¬¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤â)¡ØÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÍÞ¤¨¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£Àï¤¨¤ëµå¾ì¤Ç¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬²¶¤ÎÌ¤Íè¤À¤è¡ª¡×¤È°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£
VS¥É¥é¥´¥óºÙ°æ(Á°ÊÔ)
